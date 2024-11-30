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≡ Кто и почему травит собак в Костанае? Пес его знает. Эксперты - о причинах жестокости человека по отношению к животным
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50617
Кто и почему травит собак в Костанае? Пес его знает. Эксперты - о причинах жестокости человека по отношению к животным
Отправлено: 30.11.24 - 12:30
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Сообщения о гибели домашних животных приходят чуть ли не еженедельно. Их умерщвляют во дворах, в приюте, у частных домов… Неизвестный убийца, похоже, орудует со знанием дела. Полиция ведёт расследование, но костанайцы продолжают наблюдать за гибелью собак – в том числе и четвероногих членов семьи. О проблеме высказались кинологи и работники центров для бездомных животных.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
42483
Re: Кто и почему травит собак в Костанае? Пес его знает....
Отправлено: 30.11.24 - 12:30
#1
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Ну хоть травить начали, и то хорошо..
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Змея Подколодная
§ Змея Подколодная
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.07.13
Сообщений:
1733
Re: Кто и почему травит собак в Костанае? Пес его знает....
Отправлено: 30.11.24 - 13:18
#2
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Цитата:
И тут же второе мнение автора с литерой Z на аватаре: «Да, бродячих собак уничтожить! Источник:


Как некрасиво акцент сделали) а у первого комментатора что на аватарке было?)

По сабжу: кто не ценит жизнь животного, не ценит и человеческую. Сегодня собака, завтра человек. Сегодня собаке засунули в ухо петарду и взорвали, завтра засунут ту же петарду в ухо вашему ребенку.
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
3721
Кто и почему травит собак в Костанае? Пес его знает. Эксперты - о причинах жестокости человека по отношению к животным
Отправлено: 30.11.24 - 13:27
#3
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Поймать ублюдка нужно, Однозначно. И кастрировать не помешает, что бы такие не размножались.
Проблема не в собаках, а в обществе, которое не способно перенять ответственость, за братев меньших.
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A
* ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
6837
Re: Кто и почему травит собак в Костанае? Пес его знает....
Отправлено: 30.11.24 - 15:03
#4
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Цитата://Корневая же причина,//

Цитата:
Эл-починно:
обществе, которое не способно



Совершенно верно: - причина НЕГАТИВНОГО отношения к бродячим собакам и вообще к собакам без присмотра - в людях, в так называемых любителях без чувства ответственности по отношению к этим собакам- "...поиграли, поматросили и бросили..".
Это по их вине БОЛЬШАЯ часть общества, а оно у нас НЕ ГРАЖДАНСКОЕ и НЕ ЗРЕЛОЕ - ОТРИЦАТЕЛЬНО и даже ЗЛО и НЕГАТИВНО стало относиться к таким собакам и все эти экзекуции и издевательства над собаками- чисто ответная реакция на уровне подсознания.
Так что - ДЕВЯТЬ граммов- самое эффективное решения этой проблеммы на ДАННОМ этапе , завтра может и будет получше - вот тогда и говорите о милосердии и прочих ХИМЕРСКИХ вещах.
И совершенно ПРАВ человек с литером Z - УБИВАТЬ, УБИВАТЬ и ещё раз УБИВАТЬ.
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