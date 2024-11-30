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≡ Застройку территории Наримановского рынка обсудят в Костанае 3 декабря
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50617
Застройку территории Наримановского рынка обсудят в Костанае 3 декабря
Отправлено: 30.11.24 - 14:50
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На этот день назначены общественные слушания по проекту детальной планировки. На них могут прийти все заинтересованные граждане, особенно те, кто имел на старейшем рынке города рабочие места, и те, кто живет рядом с ним.
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A
* ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
6837
Re: Застройку территории Наримановского рынка обсудят в Костанае...
Отправлено: 30.11.24 - 14:50
#1
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Цитата:///38 объектов - как жилых домов, так и бизнеса.///

Вроде площадь сократят: - только под школу- мощностей не хватает, ведь главное это- коммуналка, то есть свет, газ, вода, тепло, канализация- новых мощностей не строят, а старые уже работают с БОЛЬШОЙ перегрузкой.
Драки как было недавно на общественных слушаниях по ПДП тут не будет - не тот контингент за рынок НИКТО педалит не будет.
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