Re: Застройку территории Наримановского рынка обсудят в Костанае...

Отправлено: - 14:50

Цитата:///38 объектов - как жилых домов, так и бизнеса.///



Вроде площадь сократят: - только под школу- мощностей не хватает, ведь главное это- коммуналка, то есть свет, газ, вода, тепло, канализация- новых мощностей не строят, а старые уже работают с БОЛЬШОЙ перегрузкой.

Драки как было недавно на общественных слушаниях по ПДП тут не будет - не тот контингент за рынок НИКТО педалит не будет.