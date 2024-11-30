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«Приравнять к продаже оружия» - Полиция готовит пакет предложений по ужесточению требований к реализации алкоголя
«Приравнять к продаже оружия» - Полиция готовит пакет предложений по ужесточению требований к реализации алкоголя
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Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 50617
«Приравнять к продаже оружия» - Полиция готовит пакет предложений по ужесточению требований к реализации алкоголя
Отправлено: 30.11.24 - 10:48
Из статистики департамента полиции следует, что с каждым годом наши люди пьют больше и закон после этого нарушают чаще. Область - вторая в республике и по потреблению алкоголя, и по «пьяной» преступности. Часть ответственности за это полиция возлагает на торговлю, по крайней мере, на те магазины, которые обеспечивают доступность спиртного в любое время суток.
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(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Кустанай
- Регистрация:
- 25.11.16
- Сообщений:
- 3471
Re: «Приравнять к продаже оружия» - Полиция готовит пакет...
Отправлено: 30.11.24 - 10:48
Цитата:
Почему мы говорим все время только о городе? Он что, единственное место, где живут люди?
А как быть с магазинами в сельской местности? Строить специализированные, чтобы водка не стояла рядом с хлебом перед глазами детей?
Я лично убежден, что водка не должна продаваться рядом с хлебом, молоком, товарами повседневного спроса, постоянно быть у пришедших в магазин людей перед глазами.1
Почему мы говорим все время только о городе? Он что, единственное место, где живут люди?
А как быть с магазинами в сельской местности? Строить специализированные, чтобы водка не стояла рядом с хлебом перед глазами детей?
«Приравнять к продаже оружия» - Полиция готовит пакет предложений по ужесточению требований к реализации алкоголя
Отправлено: 30.11.24 - 11:10
Цитата:
И что теперь? Боротся нужно не с последствиями, а с причинами. Не от хорошей жизни же наверное человеки выпивать начинают? Повысьте уровень жизни в стране и проблема отпадёт сама собой!
ПС - выпивать будут и дальше, но уже не для нарушения законов, а поднятия настроения!
[Исправлено: Эл-починно, 30.11.2024 - 12:20]
NG.kz:
Из статистики департамента полиции следует, что с каждым годом наши люди пьют больше и закон после этого нарушают чаще.
Из статистики департамента полиции следует, что с каждым годом наши люди пьют больше и закон после этого нарушают чаще.
И что теперь? Боротся нужно не с последствиями, а с причинами. Не от хорошей жизни же наверное человеки выпивать начинают? Повысьте уровень жизни в стране и проблема отпадёт сама собой!
ПС - выпивать будут и дальше, но уже не для нарушения законов, а поднятия настроения!
[Исправлено: Эл-починно, 30.11.2024 - 12:20]
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 42483
Re: «Приравнять к продаже оружия» - Полиция готовит пакет...
Отправлено: 30.11.24 - 11:27
Цитата:
Цитата:
Хех..
Вот он только что рассказал, что мы первые алкаши из за подростков?
Тогда чего ваша полиция тут делает и не работает от слова Вообще?
Детишки спиваются и ставят область на первое место даже по России, а они тут говорят, говорят..
Область - вторая в республике и по потреблению алкоголя (исходя из количества проданного), и по «пьяной» преступности
Цитата:
продал спиртное подростку, ты был готов нарушать и ты сделал это, факт состоялся - надо отвечать..
Хех..
Вот он только что рассказал, что мы первые алкаши из за подростков?
Тогда чего ваша полиция тут делает и не работает от слова Вообще?
Детишки спиваются и ставят область на первое место даже по России, а они тут говорят, говорят..
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.05.18
- Сообщений:
- 25322
«Приравнять к продаже оружия» - Полиция готовит пакет предложений по ужесточению требований к реализации алкоголя
Отправлено: 30.11.24 - 11:41
Цитата:
Потому что родители подают плохой пример. Чё толку отодвигать алкоголь от хлеба за километр, если дома он все равно увидит родителя - пьяницу, со спиртным в одной руке и хлебом в другой. Надо усилить контроль участковым за распитием спиртного в присутствии детей, ну и чтобы спать ложились в 9 вечера дети, а не под утро, вместе с родителями
111:
Детишки спиваются и ставят область на первое место
Детишки спиваются и ставят область на первое место
Потому что родители подают плохой пример. Чё толку отодвигать алкоголь от хлеба за километр, если дома он все равно увидит родителя - пьяницу, со спиртным в одной руке и хлебом в другой. Надо усилить контроль участковым за распитием спиртного в присутствии детей, ну и чтобы спать ложились в 9 вечера дети, а не под утро, вместе с родителями
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 42483
«Приравнять к продаже оружия» - Полиция готовит пакет предложений по ужесточению требований к реализации алкоголя
Отправлено: 30.11.24 - 12:26
Цитата:
У вас в Канаде участковый сидит с вами всю ночь и даже не спит?
maxsaf:
Надо усилить контроль участковым за распитием спиртного в присутствии детей, ну
Надо усилить контроль участковым за распитием спиртного в присутствии детей, ну
У вас в Канаде участковый сидит с вами всю ночь и даже не спит?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 02.07.12
- Сообщений:
- 7249
Re: «Приравнять к продаже оружия» - Полиция готовит пакет...
Отправлено: 30.11.24 - 12:36
Всё идёт к тому что этот сектор торговли (спиртное и сигареты) заберут в супер-гипермаркет, возможно оно и к лучшему, однако никто не отменял теневую торговлю из под прилавка, знаем и видели собственными глазами со времён Горбачевского сухого закона. Тут кто-то лоббирует такой закон,ибо на мой взгляд лучше пусть все платят лицензионный сбор ,а не избранные, ибо державный интерес тут напрочь отсутствует
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 02.07.13
- Сообщений:
- 1733
Re: «Приравнять к продаже оружия» - Полиция готовит пакет...
Отправлено: 30.11.24 - 13:34
Вообще проблемы не вижу. Судя по комментариям на любом интернет ресурсе, бухают только русские)) Казахам и другим национальностям переживать не надо
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 6837
Re: «Приравнять к продаже оружия» - Полиция готовит пакет...
Отправлено: 30.11.24 - 15:19
Цитата//на те магазины, которые обеспечивают доступность спиртного в любое время суток.//
Насчёт доступности- товарищ корреспондент, надо было спросит так: - "..слабо господин полковник ТРЯХНУТЬ владельцев ОПТОВЫХ винно-водочных магазинов на предмет ДОСТУПНОСТИ и ЗАКОННОСТИ реализации алкоголя ЛЮБЫМ гражданам без наличия соответствующей ЛИЦЕНЗИИ...", а то все тут умные и грамотные и ВСЕСИЛЬНЫЕ против малюсеньких магазинчиков.
Цитата://вопрос о провоцировании полицией продавцов этих магазинов на нарушения//
В КоАП статья 200- когда горит квартальный план у полиции именно по этой статье, участковые и прочие, ПРОВОЦИРУЮТ владельцев маленьких магазинчиков на нарушение по этой статье- тут и подставные алкаши и несовершеннолетние.
Это вам ЛЮБОЙ участковый расскажет, если конечно захотите провести специальное журналисткое расследование.
Цитата://реализацию спиртного только в специализированных магазинах//
Как быть в сёлах, и в отдалённых поселениях, ауылах и отделениях- РЕЗКИЙ всплеск продажи ПОДПОЛЬНОГО алкоголя и рост аульных бутлегеров.
Некоторые полицейские уже потирают руки- а как же - БИЗНЕС, примерно такой же как и наркотики.
Насчёт доступности- товарищ корреспондент, надо было спросит так: - "..слабо господин полковник ТРЯХНУТЬ владельцев ОПТОВЫХ винно-водочных магазинов на предмет ДОСТУПНОСТИ и ЗАКОННОСТИ реализации алкоголя ЛЮБЫМ гражданам без наличия соответствующей ЛИЦЕНЗИИ...", а то все тут умные и грамотные и ВСЕСИЛЬНЫЕ против малюсеньких магазинчиков.
Цитата://вопрос о провоцировании полицией продавцов этих магазинов на нарушения//
В КоАП статья 200- когда горит квартальный план у полиции именно по этой статье, участковые и прочие, ПРОВОЦИРУЮТ владельцев маленьких магазинчиков на нарушение по этой статье- тут и подставные алкаши и несовершеннолетние.
Это вам ЛЮБОЙ участковый расскажет, если конечно захотите провести специальное журналисткое расследование.
Цитата://реализацию спиртного только в специализированных магазинах//
Как быть в сёлах, и в отдалённых поселениях, ауылах и отделениях- РЕЗКИЙ всплеск продажи ПОДПОЛЬНОГО алкоголя и рост аульных бутлегеров.
Некоторые полицейские уже потирают руки- а как же - БИЗНЕС, примерно такой же как и наркотики.
р
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 26.07.18
- Сообщений:
- 646
Re: «Приравнять к продаже оружия» - Полиция готовит пакет...
Отправлено: 30.11.24 - 15:42
"Каждое четвертое преступление в Костанайской области совершается по пьянке" а первые три значит по трезвянке? Отсюда следует, что по трезвянке больше хулиганят, чем по пьяному делу. Значит не только в этом проблема. Общество у нас больное, его надо лечить, причем срочно.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 15.12.23
- Сообщений:
- 479
«Приравнять к продаже оружия» - Полиция готовит пакет предложений по ужесточению требований к реализации алкоголя
Отправлено: 30.11.24 - 16:21
Если есть спрос на спиртное, будет и реализация любым способом! Алкоголиков не нужно лечить, все знают про лечение в ЛТП. Никакого результата кроме увеличения кол-ва пьяниц и алкоголиков, которые осеменяли лиц противоположного пола и все шло по кругу. Если женщина употребляет спиртное, то она вообще неизлечима, от слова совсем! Нужно загонять только в психиатрическую зону, где применять способы, которые помогут прекратить употребление спиртного, навсегда. Не надо пьяницам и алкашам жаловаться на свою "жизнь", если таковой можно её назвать, о том, что они пьют из-за того, что они никому не нужны, и у них собачье существование. У них вырабатывается ярко выраженное противостояние обществу: пил и буду пить! Уговаривать, наказывать их бесполезно, это пустая трата времени и денег! Если в семье был пьяница, который кусался, избивал, а потом он просто исчез безвозвратно в стенах психиатрички, то не только семья, даже общество вздохнет и будет радоваться! А разве кто-то обещал им райскую жизнь, тут даже собаки, которые не пьют спиртное, живут хуже бомжей и алкашей. Если обществу не нужны алкаши, наркоманы, то нужно реально от них избавляться, а не лечить, кормить, охранять, безвозвратно, тратя на них бюджетные деньги! Поэтому нужна только жесткая политика гос-ва в отношении тех, кто наносит вред не только себе, но и другим, путем ОСВ, а потом в психиатрическую зону безвозвратную, иначе это просто слова!
[Исправлено: абике, 30.11.2024 - 17:22]
[Исправлено: абике, 30.11.2024 - 17:22]
«Приравнять к продаже оружия» - Полиция готовит пакет предложений по ужесточению требований к реализации алкоголя
Отправлено: 30.11.24 - 16:29
Цитата:
Речь про реализацию. Никто ни кого не лечит, ещё!
Всё сугубо добровольно, принудительно всё равно не работает!
абике:
Алкоголиков не нужно лечить
Алкоголиков не нужно лечить
Речь про реализацию. Никто ни кого не лечит, ещё!
Всё сугубо добровольно, принудительно всё равно не работает!
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