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обществе, которое не способно

Цитата://Корневая же причина,//Цитата:Совершенно верно: - причина НЕГАТИВНОГО отношения к бродячим собакам и вообще к собакам без присмотра - в людях, в так называемых любителях без чувства ответственности по отношению к этим собакам- "...поиграли, поматросили и бросили..".Это по их вине БОЛЬШАЯ часть общества, а оно у нас НЕ ГРАЖДАНСКОЕ и НЕ ЗРЕЛОЕ - ОТРИЦАТЕЛЬНО и даже ЗЛО и НЕГАТИВНО стало относиться к таким собакам и все эти экзекуции и издевательства над собаками- чисто ответная реакция на уровне подсознания.Так что - ДЕВЯТЬ граммов- самое эффективное решения этой проблеммы на ДАННОМ этапе , завтра может и будет получше - вот тогда и говорите о милосердии и прочих ХИМЕРСКИХ вещах.И совершенно ПРАВ человек с литером Z - УБИВАТЬ, УБИВАТЬ и ещё раз УБИВАТЬ.