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Я лично убежден, что водка не должна продаваться рядом с хлебом, молоком, товарами повседневного спроса, постоянно быть у пришедших в магазин людей перед глазами.1

Цитата:Почему мы говорим все время только о городе? Он что, единственное место, где живут люди?А как быть с магазинами в сельской местности? Строить специализированные, чтобы водка не стояла рядом с хлебом перед глазами детей?