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≡ «Приравнять к продаже оружия» - Полиция готовит пакет предложений по ужесточению требований к реализации алкоголя
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50613
«Приравнять к продаже оружия» - Полиция готовит пакет предложений по ужесточению требований к реализации алкоголя
Отправлено: 30.11.24 - 10:48
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Из статистики департамента полиции следует, что с каждым годом наши люди пьют больше и закон после этого нарушают чаще. Область - вторая в республике и по потреблению алкоголя, и по «пьяной» преступности. Часть ответственности за это полиция возлагает на торговлю, по крайней мере, на те магазины, которые обеспечивают доступность спиртного в любое время суток.
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
3470
Re: «Приравнять к продаже оружия» - Полиция готовит пакет...
Отправлено: 30.11.24 - 10:48
#1
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Цитата:
Я лично убежден, что водка не должна продаваться рядом с хлебом, молоком, товарами повседневного спроса, постоянно быть у пришедших в магазин людей перед глазами.1

Почему мы говорим все время только о городе? Он что, единственное место, где живут люди?
А как быть с магазинами в сельской местности? Строить специализированные, чтобы водка не стояла рядом с хлебом перед глазами детей?
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
3720
«Приравнять к продаже оружия» - Полиция готовит пакет предложений по ужесточению требований к реализации алкоголя
Отправлено: 30.11.24 - 11:10
#2
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Цитата:
NG.kz:
Из статистики департамента полиции следует, что с каждым годом наши люди пьют больше и закон после этого нарушают чаще.

И что теперь? Боротся нужно не с последствиями, а с причинами. Не от хорошей жизни же наверное человеки выпивать начинают? Повысьте уровень жизни в стране и проблема отпадёт сама собой! 8-)
ПС - выпивать будут и дальше, но уже не для нарушения законов, а поднятия настроения! ;-)

[Исправлено: Эл-починно, 30.11.2024 - 12:20]
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
42483
Re: «Приравнять к продаже оружия» - Полиция готовит пакет...
Отправлено: 30.11.24 - 11:27
#3
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Цитата:
Область - вторая в республике и по потреблению алкоголя (исходя из количества проданного), и по «пьяной» преступности


Цитата:
продал спиртное подростку, ты был готов нарушать и ты сделал это, факт состоялся - надо отвечать..


Хех..
Вот он только что рассказал, что мы первые алкаши из за подростков?
Тогда чего ваша полиция тут делает и не работает от слова Вообще?
Детишки спиваются и ставят область на первое место даже по России, а они тут говорят, говорят..
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
25322
«Приравнять к продаже оружия» - Полиция готовит пакет предложений по ужесточению требований к реализации алкоголя
Отправлено: 30.11.24 - 11:41
#4
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Цитата:
111:
Детишки спиваются и ставят область на первое место

Потому что родители подают плохой пример. Чё толку отодвигать алкоголь от хлеба за километр, если дома он все равно увидит родителя - пьяницу, со спиртным в одной руке и хлебом в другой. Надо усилить контроль участковым за распитием спиртного в присутствии детей, ну и чтобы спать ложились в 9 вечера дети, а не под утро, вместе с родителями :lol:
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
42483
«Приравнять к продаже оружия» - Полиция готовит пакет предложений по ужесточению требований к реализации алкоголя
Отправлено: 30.11.24 - 12:26
#5
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Цитата:
maxsaf:
Надо усилить контроль участковым за распитием спиртного в присутствии детей, ну

У вас в Канаде участковый сидит с вами всю ночь и даже не спит?
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
7249
Re: «Приравнять к продаже оружия» - Полиция готовит пакет...
Отправлено: 30.11.24 - 12:36
#6
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Всё идёт к тому что этот сектор торговли (спиртное и сигареты) заберут в супер-гипермаркет, возможно оно и к лучшему, однако никто не отменял теневую торговлю из под прилавка, знаем и видели собственными глазами со времён Горбачевского сухого закона. Тут кто-то лоббирует такой закон,ибо на мой взгляд лучше пусть все платят лицензионный сбор ,а не избранные, ибо державный интерес тут напрочь отсутствует
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