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ОГПУ:

"неоценимый вклад" в развитие сельского хозяйства страны внесли первоцелинники, красные директора

[Исправлено: ACROS, 30.11.2024 - 11:45]

Цитата:Совершенно верно, согласен с вами: - добавлю и простые фермера, типа меня и моих коллег ( сам себя не похвалишь, никто не похвалит).Надо дать ему максимально БОЛЬШОЙ срок какой есть, и желательно с КОНФИСКАЦИЕЙ - такие как они вкупе с Назарбаевым без ЕДИНОГО выстрела за тридцать лет Егимендыка поностью РАЗВАЛИЛИ сельское хозяйство и ОПУСТОШИЛИ практически все сёла.Нынешний, якобы их рекорд по сбору урожая - это прежде всего - заслуга МАТЬ -природы-и явные ПРИПИСКИ процентов на 20-25 %, как минимум.Но, и самое главное: - согласно принятому их же бюрократической норме - если этого взяточника осудят и дадут РЕАЛЬНЫЙ срок, то должен уйти в отставку и Министр с/х - как непосредственный начальник этого взяточника.Но, к сожалению - у них много законодательных уловок и он может остаться на своём посту, этот министр, поэтому я думаю видя это или предвидя этот суд и приписки пошли к урожаю: - мол за что снимать министра, ведь он добился рекордного урожая, а очередной подчинённый взяточник - ну и что из этого- в Казахстане ВСЕ воруют - это мол наша новая национальная черта- наша так сказать идентичность. Тут многое зависит от политической воли президента.Как поставит себя в связи с его же концепцией о Справедливом Казахстане.