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≡ Флуд и оффтопик (часть 8)
 
 
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
42477
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 30.11.24 - 04:04
#15031
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Еще фото, Амир у нас Свинья по гороскопу, и там фотались, темно уже было

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
42477
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 30.11.24 - 04:05
#15032
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Цитата:
maxsaf:
Ха-ха-ха, я уже устал смеяться

Пажалуста, ни чмари миня больше!
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
42477
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 30.11.24 - 04:06
#15033
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Цитата:
111:
Еще фото,

У спящей Наташки пришлось сотку вытащить из под подушки, там все фото
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
42477
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 30.11.24 - 04:07
#15034
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Вот только приехали, солнце видно?
Закат или рассвет?

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
42477
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 30.11.24 - 04:10
#15035
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Вот после бани Наташка, но не на нее смотрите, на окно, какого оно цвета?
А, нет, это до бани



[Исправлено: 111, 30.11.2024 - 05:12]
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
3717
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 30.11.24 - 04:12
#15036
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Цитата:
111:
Вот после бани Наташка

Красивая, а суслик где? :lol:
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
42477
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 30.11.24 - 04:13
#15037
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Это вот тоже до бани, картошку жарила нам, ждали пока баня растопится, моя не любит не жаркие бани, ей надо градусов 130 минимум

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
42477
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 30.11.24 - 04:14
#15038
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Цитата:
Эл-починно:
суслик

Какой суслик?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
42477
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 30.11.24 - 04:16
#15039
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Это вот брательник Юрка Наташки

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
42477
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 30.11.24 - 04:25
#15040
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Моя жена, если ее сводить в баню, это самый счастливый человек на планете, я в отличии от нее баню практически не люблю, но все для нее стараюсь..

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
42477
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 30.11.24 - 04:37
#15041
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Ну так что это я, засентименталил или как его там, давайте к основе, сколько будет 29 отнять 26 и потом еще один день?
Отвечай Иванов!
- Два!
- Ох садись Иванов, и в дневник тебе тоже ДВА.
- Сидоров, посчитал?
- Тли!
- Нет, не три, это тоже неверно!
Садись и в дневнике пусть родители увидят оценку!
- А вот наш и отличник поднял руку и что скажет, да, можно, говори Максимка.
-Сетыре!
- О, молодец Максим, ПРАВИЛЬНО!
Это будет СЕ.., ЧЕТЫРЕ!
Я тебя поздравляю!
Твои родители как всегда воспитывают тебя Вундеркинда правильно!
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
42477
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 30.11.24 - 04:44
#15042
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Цитата:
111:
Ну так что это я, засентименталил или как его там, давайте к основе, сколько будет 29 отнять 26 и потом еще один день? Отвечай Иванов! - Два! - Ох садись Иванов, и в дневник тебе тоже ДВА. - Сидоров, посчитал? - Тли! - Нет, не три, это тоже неверно! Садись и в дневнике пусть родители увидят оценку! - А вот наш и отличник поднял руку и что скажет, да, можно, говори Максимка. -Сетыре! - О, молодец Максим, ПРАВИЛЬНО! Это будет СЕ.., ЧЕТЫРЕ! Я тебя поздравляю! Твои родители как всегда воспитывают тебя Вундеркинда правильно!

Ну..
Прям ходячий анекдот про канадца получился..
Сам несколько раз перечитал и ржал, аж жена в спальне своей что то зашевелилась.
Вот так вот получилось..
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
25320
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 30.11.24 - 05:07
#15043
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Цитата:
111:
Пажалуста, ни чмари миня больше!

Да я ещё даже не начинал. Ты и сам прекрасно справился :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
25320
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 30.11.24 - 05:08
#15044
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Цитата:
111:
сколько будет 29 отнять 26 и потом еще один день?

А чё не два, или три? Отнимай сразу четыре))
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
25320
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 30.11.24 - 05:12
#15045
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Цитата:
111:
Я тебя поздравляю!

И я тебя. С голосованием в "лошарском" опросе. Напомни, сколько раз ты там проголосовал, математик ты наш?))
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