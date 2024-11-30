Ну так что это я, засентименталил или как его там, давайте к основе, сколько будет 29 отнять 26 и потом еще один день? Отвечай Иванов! - Два! - Ох садись Иванов, и в дневник тебе тоже ДВА. - Сидоров, посчитал? - Тли! - Нет, не три, это тоже неверно! Садись и в дневнике пусть родители увидят оценку! - А вот наш и отличник поднял руку и что скажет, да, можно, говори Максимка. -Сетыре! - О, молодец Максим, ПРАВИЛЬНО! Это будет СЕ.., ЧЕТЫРЕ! Я тебя поздравляю! Твои родители как всегда воспитывают тебя Вундеркинда правильно!
111: Ну так что это я, засентименталил или как его там, давайте к основе, сколько будет 29 отнять 26 и потом еще один день? Отвечай Иванов! - Два! - Ох садись Иванов, и в дневник тебе тоже ДВА. - Сидоров, посчитал? - Тли! - Нет, не три, это тоже неверно! Садись и в дневнике пусть родители увидят оценку! - А вот наш и отличник поднял руку и что скажет, да, можно, говори Максимка. -Сетыре! - О, молодец Максим, ПРАВИЛЬНО! Это будет СЕ.., ЧЕТЫРЕ! Я тебя поздравляю! Твои родители как всегда воспитывают тебя Вундеркинда правильно!
Ну.. Прям ходячий анекдот про канадца получился.. Сам несколько раз перечитал и ржал, аж жена в спальне своей что то зашевелилась. Вот так вот получилось..
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