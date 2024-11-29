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≡ "Увеличит затраты, подорвёт доверие к финансовой системе": против инициативы Минэкономики выступил мажилисмен
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50610
"Увеличит затраты, подорвёт доверие к финансовой системе": против инициативы Минэкономики выступил мажилисмен
Отправлено: 29.11.24 - 20:47
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"Перевёл с карты на карту – комиссия 150 тенге. Если норма, предложенная в новом проекте Налогового кодекса, будет принята, такие переводы могут стать почти на 12% дороже", – считает мажилисмен.
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абике
§ абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
477
"Увеличит затраты, подорвёт доверие к финансовой системе": против инициативы Минэкономики выступил мажилисмен
Отправлено: 29.11.24 - 20:47
#1
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Вот невооруженным взором видно, что это настоящий депутат, ратующий не за собственный карман и не карьерист, а ратующий за население страны! Уважение ему, молодец! Он на все 100 % прав, предлагая Правительству, банкам, Палате предпринимателей отразить это в Налоговом Кодексе РК(далее НК), и при этом считает, что впредь нужно экономить не на самых важных расходах, например не давать субсидии для латифундистов, которые сами пришли в бизнес и постоянно с протянутою рукой, считает правильно, что просто необходимо по НК отменить им все льготы и повысить налоги для тех, кто получает сверхдоходы, повысить корпоративный налог с банков, которые живут за счет бюджетных денег, которые перегоняют из Национального фонда благосостояния и из других фондов: пенсионных, медицинского страхования! Сразу становится понятно кто это за сфера! Вот кого надо доить гос-ву и по "полному ведру", не проявляя жалости к ним, они с голоду не умрут! Где костанайские депутаты, которые "помогли" населению страны с введением ОСИ, ПТ и переводом стрелок часов? Депутаты в Парламенте РК должны быть как этот депутат и по другому нельзя, потому что низы не хотят жить по-старому, а верхи не могут управлять по-новому в Справедливом гос-ве из-за неисполнения Законов и отсутствия Порядка!

[Исправлено: абике, 29.11.2024 - 21:48]
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р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
1724
Re: "Увеличит затраты, подорвёт доверие к финансовой...
Отправлено: 30.11.24 - 00:58
#2
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....белые придут грабят,красные придут грабят,куда бедному крестьянину податься...
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