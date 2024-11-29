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Vit:

. У Костанайских работодалей давно есть своя группа в васап. Они там общаются. Обсуждают и свои вопросы по работе и трудяг обсуждают. Кто чем дышыт, как работает. Помню как за меня начали спрашивать.

Цитата:.....по работе пускай обсуждают свои вопросы,но трудяг обсуждать это уже черезчур да и противозаконно,если он хочет принять работягу так пускай работяга принесёт характеристику с последнего места работы.....по крайней мере так делается в Германии,если тебе ненДравится характиристика которую тебе дали можешь обратится к адвокату......если у тебя нет косяков....у меня так было....