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"Сегодня тихо - сносить некого" - Так описывали слушания по ПДП микрорайона Аэропорт в Костанае
"Сегодня тихо - сносить некого" - Так описывали слушания по ПДП микрорайона Аэропорт в Костанае
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