Re: "Сегодня тихо - сносить некого" - Так описывали...

Отправлено: - 00:44

......наконец то даждались и у нас с Шанхаем ПЧСТРом появится циввилизация...а вообще дело пахнет керосином как акиматская рука датянется до нас,также будут и нас вышвыривать а я баньку срубил и дом благоустроил газ вода евроремонт всё как в европе....всё будет коту под хвост.....жалко....отправят на узкую коллею а там дыра, дырой.....а тут и аэропорт рядом и вокзал.....всё рядом...