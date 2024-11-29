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≡ "Сегодня тихо - сносить некого" - Так описывали слушания по ПДП микрорайона Аэропорт в Костанае
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50610
"Сегодня тихо - сносить некого" - Так описывали слушания по ПДП микрорайона Аэропорт в Костанае
Отправлено: 29.11.24 - 14:31
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"Так быстро закончилось?". "Аэропорт? Там частного сектора нет!". Так о слушаниях шутили охранники и сотрудники ГШДТ. Они длились всего 5 минут, пришёл 21 человек, и ни один не проронил ни слова. В отличие от очень нервной обстановки, которая была здесь совсем недавно - 27 ноября.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
42423
"Сегодня тихо - сносить некого" - Так описывали слушания по ПДП микрорайона Аэропорт в Костанае
Отправлено: 29.11.24 - 14:31
#1
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Эх, акимату наверно даже скушно было, некого выселить и не у кого отобрать..
А так ведь хочется утереть нос народишку..

[Исправлено: 111, 29.11.2024 - 15:32]
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v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
1077
Re: "Сегодня тихо - сносить некого" - Так описывали...
Отправлено: 29.11.24 - 14:35
#2
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То есть 21 человек может решить судьбу целого района?
А вот мнения жильцов целых районов (число которых достигает сотни человек) игнорируются. Парадокс. Слышащее государство))
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р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
1724
Re: "Сегодня тихо - сносить некого" - Так описывали...
Отправлено: 30.11.24 - 00:44
#3
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......наконец то даждались и у нас с Шанхаем ПЧСТРом появится циввилизация...а вообще дело пахнет керосином как акиматская рука датянется до нас,также будут и нас вышвыривать а я баньку срубил и дом благоустроил газ вода евроремонт всё как в европе....всё будет коту под хвост.....жалко....отправят на узкую коллею а там дыра, дырой.....а тут и аэропорт рядом и вокзал.....всё рядом...
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