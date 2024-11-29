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Флуд и оффтопик (часть 8)
Флуд и оффтопик (часть 8)
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 29.11.24 - 19:08
Цитата:
А достраивать реактор будут казахи, по школьным учебникам, да?
abaika95:
На моменте закладки фундамента россияне все разворуют и убегут
На моменте закладки фундамента россияне все разворуют и убегут
А достраивать реактор будут казахи, по школьным учебникам, да?
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 29.11.24 - 19:11
Цитата:
Вы что там по линии ОДКБ нового подписали?
abaika95:
Униженные дуро***ми командирами
Униженные дуро***ми командирами
Вы что там по линии ОДКБ нового подписали?
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 29.11.24 - 23:11
Цитата:
Почему Мой?
Я что, ношу на работу портреты Аль Фараби или Абая?
maxsaf:
твой патриарх, или кто там у тебя, не то же самое тебе говорит?)
твой патриарх, или кто там у тебя, не то же самое тебе говорит?)
Почему Мой?
Я что, ношу на работу портреты Аль Фараби или Абая?
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 29.11.24 - 23:15
Цитата:
Вот у тебя в крови кого то лбами толкать, то Добринцов, то Карачун что то скажет за тебя, то про 111 кому то..
На фоне чье-го то образа, который ты величаешь или наоборот, говоря о нем кому то, ты кажешься себе Богом..
Да, признаю, это хороший ход.
Но только очень часто ты что то пиаришься одним и тем же ходом.
Получается просто тупо троллишь своих же, кто голосует с тобой за тебя..
maxsaf:
Товарищ Добринцов
Товарищ Добринцов
Вот у тебя в крови кого то лбами толкать, то Добринцов, то Карачун что то скажет за тебя, то про 111 кому то..
На фоне чье-го то образа, который ты величаешь или наоборот, говоря о нем кому то, ты кажешься себе Богом..
Да, признаю, это хороший ход.
Но только очень часто ты что то пиаришься одним и тем же ходом.
Получается просто тупо троллишь своих же, кто голосует с тобой за тебя..
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 29.11.24 - 23:52
Цитата:
Куда? )) какая работа, проснись где ты, и где работа. Это же на разных планетах вообще
Цитата:
Тебя уже тянет идти бодаться?))
111:
Я что, ношу на работу
Я что, ношу на работу
Куда? )) какая работа, проснись где ты, и где работа. Это же на разных планетах вообще
Цитата:
111:
Вот у тебя в крови кого то лбами толкать
Вот у тебя в крови кого то лбами толкать
Тебя уже тянет идти бодаться?))
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 29.11.24 - 23:54
Цитата:
Ты так и не ответил: где тебя держали последние несколько дней? Или ты сам прятался, добровольно?
111:
Ты так и не ответил: где тебя держали последние несколько дней? Или ты сам прятался, добровольно?
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 30.11.24 - 00:02
Цитата:
Он же показывал икону на своей работе, ты то от логики не убегай
maxsaf:
Куда? )) какая работа, проснись где ты, и где работа
Куда? )) какая работа, проснись где ты, и где работа
Он же показывал икону на своей работе, ты то от логики не убегай
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 30.11.24 - 00:03
Цитата:
В смысле? Кто сказал тебе такое?
maxsaf:
Ты так и не ответил: где тебя держали
Ты так и не ответил: где тебя держали
В смысле? Кто сказал тебе такое?
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 30.11.24 - 00:09
Я кажется начинаю понимать ребусы 111-го! Цитата:
Ну а почему нет? А чей тогда?
Цитата:
А при чём тут твои родственники? Да ещё на работе, ты, где то работаешь?
Цитата:
С точки зрения банальной эрудиции, люди всё же раньше могли всё же хоть както, в отличие от сегодняшних, свои мысли лучше изложить.
111:
Почему Мой?
Почему Мой?
Ну а почему нет? А чей тогда?
Цитата:
111:
Я что, ношу на работу портреты Аль Фараби или Абая?
Я что, ношу на работу портреты Аль Фараби или Абая?
А при чём тут твои родственники? Да ещё на работе, ты, где то работаешь?
Цитата:
111:
На фоне чье-го то образа
На фоне чье-го то образа
С точки зрения банальной эрудиции, люди всё же раньше могли всё же хоть както, в отличие от сегодняшних, свои мысли лучше изложить.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 30.11.24 - 00:10
Цитата:
Ты говоришь про мой Орган что ли?
Эл-починно:
Ну а почему нет? А чей тогда?
Ну а почему нет? А чей тогда?
Ты говоришь про мой Орган что ли?
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 30.11.24 - 00:11
Цитата:
У Вита на Иконе родственник на рабочем месте?
Эл-починно:
А при чём тут твои родственники?
А при чём тут твои родственники?
У Вита на Иконе родственник на рабочем месте?
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 30.11.24 - 00:12
Цитата:
Согласен.
А не пихать для сравнения своих лучших друзей Добринцова и Карачуна в каждую дырку, сравнивая их постоянно и перемешивая..
Эл-починно:
люди всё же раньше могли всё же хоть както, в отличие от сегодняшних, свои мысли лучше изложить.
люди всё же раньше могли всё же хоть както, в отличие от сегодняшних, свои мысли лучше изложить.
Согласен.
А не пихать для сравнения своих лучших друзей Добринцова и Карачуна в каждую дырку, сравнивая их постоянно и перемешивая..
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 30.11.24 - 00:19
Что и требовалось доказать!
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 30.11.24 - 01:41
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