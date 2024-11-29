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≡ Флуд и оффтопик (часть 8)
 
 
Страница 996 из 996«1...994995996
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
25274
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 29.11.24 - 19:08
#14926
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Цитата:
abaika95:
На моменте закладки фундамента россияне все разворуют и убегут

А достраивать реактор будут казахи, по школьным учебникам, да? :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
25274
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 29.11.24 - 19:11
#14927
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Цитата:
abaika95:
Униженные дуро***ми командирами

Вы что там по линии ОДКБ нового подписали?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
42423
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 29.11.24 - 23:11
#14928
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Цитата:
maxsaf:
твой патриарх, или кто там у тебя, не то же самое тебе говорит?)

Почему Мой?
Я что, ношу на работу портреты Аль Фараби или Абая?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
42423
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 29.11.24 - 23:15
#14929
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Цитата:
maxsaf:
Товарищ Добринцов

Вот у тебя в крови кого то лбами толкать, то Добринцов, то Карачун что то скажет за тебя, то про 111 кому то..
На фоне чье-го то образа, который ты величаешь или наоборот, говоря о нем кому то, ты кажешься себе Богом..
Да, признаю, это хороший ход.
Но только очень часто ты что то пиаришься одним и тем же ходом.
Получается просто тупо троллишь своих же, кто голосует с тобой за тебя..
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
25274
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 29.11.24 - 23:52
#14930
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Цитата:
111:
Я что, ношу на работу

Куда? )) какая работа, проснись :lol: где ты, и где работа. Это же на разных планетах вообще :lol:

Цитата:
111:
Вот у тебя в крови кого то лбами толкать

Тебя уже тянет идти бодаться?))
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
25274
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 29.11.24 - 23:54
#14931
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Цитата:
111:

Ты так и не ответил: где тебя держали последние несколько дней? Или ты сам прятался, добровольно? :lol:
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
42423
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 30.11.24 - 00:02
#14932
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Цитата:
maxsaf:
Куда? )) какая работа, проснись где ты, и где работа

Он же показывал икону на своей работе, ты то от логики не убегай
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
42423
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 30.11.24 - 00:03
#14933
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Цитата:
maxsaf:
Ты так и не ответил: где тебя держали

В смысле? Кто сказал тебе такое?
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
3704
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 30.11.24 - 00:09
#14934
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Я кажется начинаю понимать ребусы 111-го! :lol: Цитата:
111:
Почему Мой?

Ну а почему нет? А чей тогда?
Цитата:
111:
Я что, ношу на работу портреты Аль Фараби или Абая?

А при чём тут твои родственники? :lol: 8-) Да ещё на работе, ты, где то работаешь?
Цитата:
111:
На фоне чье-го то образа

С точки зрения банальной эрудиции, люди всё же раньше могли всё же хоть както, в отличие от сегодняшних, свои мысли лучше изложить. 8-)
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
42423
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 30.11.24 - 00:10
#14935
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Цитата:
Эл-починно:
Ну а почему нет? А чей тогда?

Ты говоришь про мой Орган что ли?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
42423
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 30.11.24 - 00:11
#14936
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Цитата:
Эл-починно:
А при чём тут твои родственники?

У Вита на Иконе родственник на рабочем месте?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
42423
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 30.11.24 - 00:12
#14937
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Цитата:
Эл-починно:
люди всё же раньше могли всё же хоть както, в отличие от сегодняшних, свои мысли лучше изложить.

Согласен.
А не пихать для сравнения своих лучших друзей Добринцова и Карачуна в каждую дырку, сравнивая их постоянно и перемешивая..
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
3704
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 30.11.24 - 00:19
#14938
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Что и требовалось доказать! :lol: 8-)
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
3704
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 30.11.24 - 01:41
#14939
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:lol:
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