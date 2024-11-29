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Штрафы или реальные сроки? - Прения по делу о взятке председателем Комитета госинспекции МСХ РК прошли в суде Костаная
Штрафы или реальные сроки? - Прения по делу о взятке председателем Комитета госинспекции МСХ РК прошли в суде Костаная
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