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≡ Штрафы или реальные сроки? - Прения по делу о взятке председателем Комитета госинспекции МСХ РК прошли в суде Костаная
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50610
Штрафы или реальные сроки? - Прения по делу о взятке председателем Комитета госинспекции МСХ РК прошли в суде Костаная
Отправлено: 29.11.24 - 22:03
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- Прошу назначить Абдикаримову 3,5 года лишения свободы, Оспанову - 3 года лишения свободы, без конфискации имущества, так как судом не установлено, что оно добыто преступным путем, - сказала прокурор. - Обоим в колонии средней безопасности.
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
2148
Re: Штрафы или реальные сроки? - Прения по делу о взятке...
Отправлено: 29.11.24 - 22:03
#1
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как то странно..на страницах КН пишут о задержанной дамочке которая расписывала все стены нашего города и города Кокчетав рекламой каталог Telegram-каналов по продаже наркотиков. НГ скрывает об этом....странно довольно...
Профайл
О
§ ОГПУ
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.02.22
Сообщений:
391
Re: Штрафы или реальные сроки? - Прения по делу о взятке...
Отправлено: 29.11.24 - 22:50
#2
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Все липа, "неоценимый вклад" в развитие сельского хозяйства страны внесли первоцелинники, красные директора, американцы на худой конец продав комбайны Джон дир, а эти казнакрады байки про свой вклад пусть в эротических снах рассказывают
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