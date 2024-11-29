"Увеличит затраты, подорвёт доверие к финансовой системе": против инициативы Минэкономики выступил мажилисмен
Отправлено: 29.11.24 - 20:47
Вот невооруженным взором видно, что это настоящий депутат, ратующий не за собственный карман и не карьерист, а ратующий за население страны! Уважение ему, молодец! Он на все 100 % прав, предлагая Правительству, банкам, Палате предпринимателей отразить это в Налоговом Кодексе РК(далее НК), и при этом считает, что впредь нужно экономить не на самых важных расходах, например не давать субсидии для латифундистов, которые сами пришли в бизнес и постоянно с протянутою рукой, считает правильно, что просто необходимо по НК отменить им все льготы и повысить налоги для тех, кто получает сверхдоходы, повысить корпоративный налог с банков, которые живут за счет бюджетных денег, которые перегоняют из Национального фонда благосостояния и из других фондов: пенсионных, медицинского страхования! Сразу становится понятно кто это за сфера! Вот кого надо доить гос-ву и по "полному ведру", не проявляя жалости к ним, они с голоду не умрут! Где костанайские депутаты, которые "помогли" населению страны с введением ОСИ, ПТ и переводом стрелок часов? Депутаты в Парламенте РК должны быть как этот депутат и по другому нельзя, потому что низы не хотят жить по-старому, а верхи не могут управлять по-новому в Справедливом гос-ве из-за неисполнения Законов и отсутствия Порядка!
[Исправлено: абике, 29.11.2024 - 21:48]