Отправлено: - 15:57

Семья, которая так страшно пострадала от пожара, считалась благополучной, мама работала в магазине. По словам акима, семью, как многодетную, с начала года 6 раз посещали сотрудники отдела образования. И датчик угарного газа в доме был установлен.

Цитата:Какие красивые сказки нам рассказывают, как будто мы живем в стране чудес..