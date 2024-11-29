Vit: говоришь на форуме что не готов отдать свою на работу.
Как представлю что она с начальниками спит, так сразу пшак в зубы беру.. Хватает и той, с кем жил некоторое время, которая работала на акимат при Нургельды Садвокасове по моему, журналистка, ее Назарбаев когда потрогал, она там без ума была, пока я не напился и за Назарбаева ей не вломил. Работающая баба, это зло.
За один день гражданство дают только мигрантам из солнечного Таджикистана. А тех кто идёт воевать нужно год выдержать и только потом, дадут паспорт. И то. Нужно будет пороги обстучать в мигранционке и доказать что ты защищал матушку Россию.
Мои племяши там Герои, один посмоюертно, и ничего. Другой спокойно Кабами убивает украинских матерей и их детей, что в тыловых городах живут. Сейчас по моему Покровск стирает с земли со всеми там находящимися русскоязычными, которых по моему всего 12 тысяч осталось. Но видишь, есть еще кого бомбить, когда ни одного не останется, тогда закончить можно. И никто его не выдает.
Vit: За один день гражданство дают только мигрантам из солнечного Таджикистана. А тех кто идёт воевать нужно год выдержать и только потом, дадут паспорт.
Да ладно, я уже читал про то, официально, как дают гражданство тем, кто хочет стать Героем. Ну что, дети у тебя взрослые, подали заявку на СВО? Не бойся, Путин вас в обиду не даст. Он же при Токаеве рассказал как будет убивать украинцев Орешкиным, и наш сказал что будет помогать ему.
Из за этого перестал в одноклассниках доводить вагнеровцев , которые закрысились под государство. Сейчас в Однокашках выявляют родственников кто против войны, даже если они за убийство украинских детей и матерей, и применяют к ним санкции. Там вообще пошла система доносов... Вот как хорошо в России для тебя. Ты фашисткую свастику перед Польшей хоть отдираешь?
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