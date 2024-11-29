НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
≡ Флуд и оффтопик (часть 8)
 
 
Страница 995 из 995«1...993994995
Ответить Новый топик
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
42416
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 29.11.24 - 15:06
#14911
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
Запрещено законом. Кз. 7-10 лет от тяжести.

Каким законом, сам же говорил, если пойдешь Родину Россию матушку защищать, там за один день дают гражданство
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
42416
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 29.11.24 - 15:10
#14912
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
говоришь на форуме что не готов отдать свою на работу.

Как представлю что она с начальниками спит, так сразу пшак в зубы беру..
Хватает и той, с кем жил некоторое время, которая работала на акимат при Нургельды Садвокасове по моему, журналистка, ее Назарбаев когда потрогал, она там без ума была, пока я не напился и за Назарбаева ей не вломил.
Работающая баба, это зло.
Профайл
Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
15766
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 29.11.24 - 15:12
#14913
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111: там за один день дают гражданство
За один день гражданство дают только мигрантам из солнечного Таджикистана. А тех кто идёт воевать нужно год выдержать и только потом, дадут паспорт. И то. Нужно будет пороги обстучать в мигранционке и доказать что ты защищал матушку Россию.
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
42416
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 29.11.24 - 15:14
#14914
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
. И как его РФ сдала в кз.

Мои племяши там Герои, один посмоюертно, и ничего.
Другой спокойно Кабами убивает украинских матерей и их детей, что в тыловых городах живут.
Сейчас по моему Покровск стирает с земли со всеми там находящимися русскоязычными, которых по моему всего 12 тысяч осталось.
Но видишь, есть еще кого бомбить, когда ни одного не останется, тогда закончить можно.
И никто его не выдает.
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
42416
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 29.11.24 - 15:16
#14915
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
За один день гражданство дают только мигрантам из солнечного Таджикистана. А тех кто идёт воевать нужно год выдержать и только потом, дадут паспорт.

Да ладно, я уже читал про то, официально, как дают гражданство тем, кто хочет стать Героем.
Ну что, дети у тебя взрослые, подали заявку на СВО?
Не бойся, Путин вас в обиду не даст.
Он же при Токаеве рассказал как будет убивать украинцев Орешкиным, и наш сказал что будет помогать ему.
Профайл
Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
15766
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 29.11.24 - 15:41
#14916
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
В РФ так странно устроено законодательство. Что проще через агентство сделать паспорт чем через МО заключая контракт. И таких агентств в челябинске хватает.
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
42416
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 29.11.24 - 15:55
#14917
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
РФ так странно устроено законодательство

Из за этого перестал в одноклассниках доводить вагнеровцев , которые закрысились под государство.
Сейчас в Однокашках выявляют родственников кто против войны, даже если они за убийство украинских детей и матерей, и применяют к ним санкции.
Там вообще пошла система доносов...
Вот как хорошо в России для тебя.
Ты фашисткую свастику перед Польшей хоть отдираешь?
Профайл
Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
15766
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 29.11.24 - 16:09
#14918
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111: Ты фашисткую свастику перед Польшей хоть отдираешь
Нету у меня не каких свастиков, зведочек и тд. Вот иконка стоит в углу шкафа. Мама подарила. Непомню. уже когда. . Он за мной наблюдает. Круглосуточно.
Профайл
К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
1059
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 29.11.24 - 16:26
#14919
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit: Он за мной наблюдает. Круглосуточно.

"Полночь било; в добрый час
Спите! Бог не спит за нас!"
Жуковский, "Деревенский сторож в полночь"

[Исправлено: Карачун, 29.11.2024 - 17:45]
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
42416
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 29.11.24 - 16:59
#14920
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Политика Путина


Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
42416
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 29.11.24 - 17:04
#14921
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
Вот иконка стоит в углу шкафа.

Ну Кирилл ваш патриарх и говорит, что тот, кто начнет убивать русскоязычных в Украине, тот обретет рай.
Потому Иконы нужны..
Профайл
Страница 995 из 995«1...993994995
Ответить Новый топик
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 9, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 8
Зарегистрированные пользователи: Андрей Скиба

Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать

XML / RSS