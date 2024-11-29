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≡ Купили квартиру, выплатили пособия - Чем помогли житикаринской семье, в которой от пожара погибли дети
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50607
Купили квартиру, выплатили пособия - Чем помогли житикаринской семье, в которой от пожара погибли дети
Отправлено: 29.11.24 - 15:57
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Несчастье унесло жизни пятерых, в живых остался один ребенок. Произошло это 11 октября. По словам акима Житикаринского района Аслана ЖАНЫСПАЕВА, расследование по этому факту все еще продолжается. Но помощь семье оказали сразу.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
42416
Re: Купили квартиру, выплатили пособия - Чем помогли...
Отправлено: 29.11.24 - 15:57
#1
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Цитата:
Семья, которая так страшно пострадала от пожара, считалась благополучной, мама работала в магазине. По словам акима, семью, как многодетную, с начала года 6 раз посещали сотрудники отдела образования. И датчик угарного газа в доме был установлен.


Какие красивые сказки нам рассказывают, как будто мы живем в стране чудес..
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