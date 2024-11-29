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≡ На какую пенсию может рассчитывать казахстанец без солидарного трудового стажа
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50607
На какую пенсию может рассчитывать казахстанец без солидарного трудового стажа
Отправлено: 29.11.24 - 10:35
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По состоянию на 1 апреля, как сообщает Министерство труда и социальной защиты населения РК, в Казахстане насчитывалось около 2,4 млн пенсионеров. Всем им положена государственная пенсия. Однако ее размер может сильно отличаться.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
15766
Re: На какую пенсию может рассчитывать казахстанец без...
Отправлено: 29.11.24 - 10:35
#1
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Пенсия- шменсия. Вы по кладбищу пройдитесь. Там из 50 могилок только 1 пенсионерская. Средний возрост от 1 годика и до 50 лет. Я этим летом столько друзей похоронил. У одного тромб. Второй от онкологии. Один с язвой. Средний возрост на троих 45 лет.
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raem
§ raem
(Пользователи)
Регистрация:
18.02.19
Сообщений:
25
Re: На какую пенсию может рассчитывать казахстанец без...
Отправлено: 29.11.24 - 11:08
#2
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Каждый год что то меняют! Все крутят и крутят родимые ....
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абике
§ абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
476
На какую пенсию может рассчитывать казахстанец без солидарного трудового стажа
Отправлено: 29.11.24 - 14:00
#3
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Сейчас генетика уже не такая как было при СССР, поэтому многие уже рождаются с болезнями и несмотря на молодой возраст покидают этот мир! А тут еще "помогает уйти" вирусы, искусственное питание, наркомания, алкоголизм! Ведь прежде чем зачать дите, нужно зачателям пройти самим сначала медицинское исследование! Если это не пройти, то гарантии, что ребенок не будет хронически больным или не жизнеспособным, никто не даст. Примеров очень много, судя по объявлениям в СМИ, где просят у людей решить их проблему путем сбора денег! Гос-во не будет решать эту проблему потому, что зачатели ребенка перед зачатием не проходили полное медицинское обследование, чтобы исключить в будущем больного ребенка, поэтому придумали Фонд социального медицинского страхования. Тот кто дожил до пенсии, еще не означает, что он будет её получать 20-30 лет, если у него куча болезней, приобретенных в процессе жизни, думая, что будет жить вечно под солнцем и луной! Поэтому каждому свое!

[Исправлено: абике, 29.11.2024 - 15:04]
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
15766
На какую пенсию может рассчитывать казахстанец без солидарного трудового стажа
Отправлено: 29.11.24 - 14:18
#4
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Цитата:
абике:
Это все философия. Спросите любого врача (не болашака) нормального простого врача. Спросите че такое рак. Он подкрадывается не заметно. В любое тело. Хоть ты что кушаешь. Не куришь. А появляется например рак лёгких. Бегаешь по утрам, дышишь. А он все равно тут как тут. Я не про себя. И не про вас. Но я знаю таких людей на ровном месте уходят в мир иной.
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Z
§ ZXC
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
29.10.18
Сообщений:
269
Re: На какую пенсию может рассчитывать казахстанец без...
Отправлено: 29.11.24 - 15:05
#5
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Надо пенсионные отчисления сразу завещать детям. А то пропадут, если не доживёшь до пенсии.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
15766
Re: На какую пенсию может рассчитывать казахстанец без...
Отправлено: 29.11.24 - 15:57
#6
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Цитата:
ZXC:

А дети своим детям) самая идеальная пенсия принцип СССР.в данный момент мы все отчисляем, вот эти деньги должны иди пенсам. А когда мы старые будем нам будут отчислят. А то выдумали обман. Ну накопится., а че через 20 лет будет. А фиг его знает.
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