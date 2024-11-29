Отправлено: - 15:16

Vit:

За один день гражданство дают только мигрантам из солнечного Таджикистана. А тех кто идёт воевать нужно год выдержать и только потом, дадут паспорт.

Цитата:Да ладно, я уже читал про то, официально, как дают гражданство тем, кто хочет стать Героем.Ну что, дети у тебя взрослые, подали заявку на СВО?Не бойся, Путин вас в обиду не даст.Он же при Токаеве рассказал как будет убивать украинцев Орешкиным, и наш сказал что будет помогать ему.