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≡ За ночной салют в честь дня рождения наказали костанайца
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50607
За ночной салют в честь дня рождения наказали костанайца
Отправлено: 27.11.24 - 05:15
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С размахом отпраздновать день рождения решил житель ЖК "Марсель" 25 ноября. Вот только выбрал он для этого не самое удачное время. Салют в 20 метрах от жилого дома, бурные поздравления и сработавшие сигнализации на автомобилях в полночь разбудили соседей.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
7247
Re: За ночной салют в честь дня рождения наказали костанайца
Отправлено: 27.11.24 - 05:15
#1
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Как раз таки регулярные салюты и громкая музыка скоро начнут греметь во всех питейных заведениях, желаю огромного терпения близ проживающим гражданам,ибо эти фейерверки приносят один ущерб:собаки сбегают или прячутся в конуру от испуга,сгорают сеновалы и сараи,мусора и гари после них. Работа участковыхв этом направлении на нуле
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Z
§ ZanoZOV
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.02.24
Сообщений:
178
Re: За ночной салют в честь дня рождения наказали костанайца
Отправлено: 27.11.24 - 18:19
#2
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А при чём тут новый год? Не уместная заметочка. А вот штраф смехотворный, как плевок во всех людей! 180000 ! Вот это норма! И я вас уверяю, больше такой глупости не будет! Попробовали бы вы в Германии так пошуметь! Знаю, год там жил. А что приводить примеры банановых республик? Мы же как что так сразу цивилизованный запад в пример ставим, А почему тут та то не как в цивилизованном западе? И ли опять саке баке? Достал уже этот блатной беспредел!
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абике
§ абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
476
Re: За ночной салют в честь дня рождения наказали костанайца
Отправлено: 29.11.24 - 15:31
#3
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Цитата:
ZanoZOV:
Попробовали бы вы в Германии так пошуметь! Знаю, год там жил. А что приводить примеры банановых республик?

Вы правы на все 100%! Весь бардак в стране именно из-за бездействия жалостливого гос-ва к нарушителям разных мастей, то есть нет реального наказания за противоправные деяния! Скоро не будет человека, не осужденного за правонарушения! В общем в зоне благоденствия свои законы!
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