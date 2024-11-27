Отправлено: - 15:31

ZanoZOV:

Попробовали бы вы в Германии так пошуметь! Знаю, год там жил. А что приводить примеры банановых республик?

Цитата:Вы правы на все 100%! Весь бардак в стране именно из-за бездействия жалостливого гос-ва к нарушителям разных мастей, то есть нет реального наказания за противоправные деяния! Скоро не будет человека, не осужденного за правонарушения! В общем в зоне благоденствия свои законы!