Отправлено: - 14:31

"Так быстро закончилось?". "Аэропорт? Там частного сектора нет!". Так о слушаниях шутили охранники и сотрудники ГШДТ. Они длились всего 5 минут, пришёл 21 человек, и ни один не проронил ни слова. В отличие от очень нервной обстановки, которая была здесь совсем недавно - 27 ноября.