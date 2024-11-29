Отправлено: - 12:34

Vit:

Че то плохо сбрасывают. Абайка ждёт обвал рубля что б купить в челябинске хату. Я тоже жду. Что б сразу 2-3 хаты прикупить.

Цитата:Уже не получиться! На старые грабли никто не будет больше наступать!