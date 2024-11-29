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Почему вырос доллар и что будет с тенге в будущем - прогнозы экспертов
Почему вырос доллар и что будет с тенге в будущем - прогнозы экспертов
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Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 50606
Почему вырос доллар и что будет с тенге в будущем - прогнозы экспертов
Отправлено: 29.11.24 - 10:50
Экономист Андрей Чеботарев отметил, что резкое падение курса тенге в последние недели нельзя назвать девальвацией, так как девальвация возможна только при фиксированном курсе валюты. Но снижение курса приведет к росту цен.
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С
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 30.05.18
- Сообщений:
- 1556
Re: Почему вырос доллар и что будет с тенге в будущем - прогнозы...
Отправлено: 29.11.24 - 10:50
Ой кто эти экономисты? И откуда эти выводы?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Тегусигальпа, Гондурас
- Регистрация:
- 14.01.15
- Сообщений:
- 3646
Re: Почему вырос доллар и что будет с тенге в будущем - прогнозы...
Отправлено: 29.11.24 - 11:36
Цитата:
Почему вырос доллар и
Доллар он никуда не рос. Эта наша валюта в очередной раз упала.
Почему вырос доллар и
Доллар он никуда не рос. Эта наша валюта в очередной раз упала.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- город Костанай
- Регистрация:
- 22.05.17
- Сообщений:
- 2145
Re: Почему вырос доллар и что будет с тенге в будущем - прогнозы...
Отправлено: 29.11.24 - 12:25
Цитата:
Вот вам и Юрьев день! А говорили что доллар ругнет...а в итоге рубль стал изгоем ...паника все сбрасывают рубли...наши банки уже перестали принимать
21 ноября США ввели санкции против "Газпромбанка", который вел расчеты за газ с европейскими странами - прим.ред), вследствие чего рубль ослабЦитата:
Источник:
Источник:
"Российский "Газпромбанк" - это едва ли не единственный источник валютной выручки для России. Российские эксперты начали прогнозировать, что будет плохое влияние на торговый баланс, значит, будет недостаток валюты, на которую можно покупать импорт. В этот момент рубль начал проседать.
Источник:
Источник:
Вот вам и Юрьев день! А говорили что доллар ругнет...а в итоге рубль стал изгоем ...паника все сбрасывают рубли...наши банки уже перестали принимать
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- город Костанай
- Регистрация:
- 22.05.17
- Сообщений:
- 2145
Re: Почему вырос доллар и что будет с тенге в будущем - прогнозы...
Отправлено: 29.11.24 - 12:28
Цитата:
Интересно а где импортозамещение о котором говорил аналогов нет?
Российские эксперты начали прогнозировать, что будет плохое влияние на торговый баланс, значит, будет недостаток валюты, на которую можно покупать импорт.
Источник:
Источник:
Интересно а где импортозамещение о котором говорил аналогов нет?
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 09.02.12
- Сообщений:
- 15760
Почему вырос доллар и что будет с тенге в будущем - прогнозы экспертов
Отправлено: 29.11.24 - 12:31
Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников: паника все сбрасывают рубли...наши банки уже перестали приниматьЧе то плохо сбрасывают. Абайка ждёт обвал рубля что б купить в челябинске хату. Я тоже жду. Что б сразу 2-3 хаты прикупить.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- город Костанай
- Регистрация:
- 22.05.17
- Сообщений:
- 2145
Re: Почему вырос доллар и что будет с тенге в будущем - прогнозы...
Отправлено: 29.11.24 - 12:31
Цитата:
Вот по этому наши делают так что бы не смели с российских прилавков всё и не пополнили казну России!
сейчас выгодно скупать дешевый рубль и оплачивать товары.
Источник:
Источник:
Вот по этому наши делают так что бы не смели с российских прилавков всё и не пополнили казну России!
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- город Костанай
- Регистрация:
- 22.05.17
- Сообщений:
- 2145
Re: Почему вырос доллар и что будет с тенге в будущем - прогнозы...
Отправлено: 29.11.24 - 12:34
Цитата:
Уже не получиться! На старые грабли никто не будет больше наступать!
Vit:
Че то плохо сбрасывают. Абайка ждёт обвал рубля что б купить в челябинске хату. Я тоже жду. Что б сразу 2-3 хаты прикупить.
Че то плохо сбрасывают. Абайка ждёт обвал рубля что б купить в челябинске хату. Я тоже жду. Что б сразу 2-3 хаты прикупить.
Уже не получиться! На старые грабли никто не будет больше наступать!
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- город Костанай
- Регистрация:
- 22.05.17
- Сообщений:
- 2145
Re: Почему вырос доллар и что будет с тенге в будущем - прогнозы...
Отправлено: 29.11.24 - 12:36
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 42408
Re: Почему вырос доллар и что будет с тенге в будущем - прогнозы...
Отправлено: 29.11.24 - 14:34
Ну как Путин скажет нашему, так и будет, уже говорил в инсте, там хоть война по России идет, а мы тут без войны на коленках трясемся..
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