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≡ Почему вырос доллар и что будет с тенге в будущем - прогнозы экспертов
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50606
Почему вырос доллар и что будет с тенге в будущем - прогнозы экспертов
Отправлено: 29.11.24 - 10:50
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Экономист Андрей Чеботарев отметил, что резкое падение курса тенге в последние недели нельзя назвать девальвацией, так как девальвация возможна только при фиксированном курсе валюты. Но снижение курса приведет к росту цен.
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§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
1556
Re: Почему вырос доллар и что будет с тенге в будущем - прогнозы...
Отправлено: 29.11.24 - 10:50
#1
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Ой кто эти экономисты? :lol: И откуда эти выводы? :lol:
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юля елиссева
* юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
3646
Re: Почему вырос доллар и что будет с тенге в будущем - прогнозы...
Отправлено: 29.11.24 - 11:36
#2
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Цитата:

Почему вырос доллар и

Доллар он никуда не рос. Эта наша валюта в очередной раз упала.
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
2145
Re: Почему вырос доллар и что будет с тенге в будущем - прогнозы...
Отправлено: 29.11.24 - 12:25
#3
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Цитата:
21 ноября США ввели санкции против "Газпромбанка", который вел расчеты за газ с европейскими странами - прим.ред), вследствие чего рубль ослаб

Источник:
Цитата:
"Российский "Газпромбанк" - это едва ли не единственный источник валютной выручки для России. Российские эксперты начали прогнозировать, что будет плохое влияние на торговый баланс, значит, будет недостаток валюты, на которую можно покупать импорт. В этот момент рубль начал проседать.

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Вот вам и Юрьев день! А говорили что доллар ругнет...а в итоге рубль стал изгоем ...паника все сбрасывают рубли...наши банки уже перестали принимать
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
2145
Re: Почему вырос доллар и что будет с тенге в будущем - прогнозы...
Отправлено: 29.11.24 - 12:28
#4
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Цитата:
Российские эксперты начали прогнозировать, что будет плохое влияние на торговый баланс, значит, будет недостаток валюты, на которую можно покупать импорт.

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Интересно а где импортозамещение о котором говорил аналогов нет?
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Vit
* Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
15760
Почему вырос доллар и что будет с тенге в будущем - прогнозы экспертов
Отправлено: 29.11.24 - 12:31
#5
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Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников: паника все сбрасывают рубли...наши банки уже перестали принимать
Че то плохо сбрасывают. Абайка ждёт обвал рубля что б купить в челябинске хату. Я тоже жду. Что б сразу 2-3 хаты прикупить.
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
2145
Re: Почему вырос доллар и что будет с тенге в будущем - прогнозы...
Отправлено: 29.11.24 - 12:31
#6
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Цитата:
сейчас выгодно скупать дешевый рубль и оплачивать товары.

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Вот по этому наши делают так что бы не смели с российских прилавков всё и не пополнили казну России!
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
2145
Re: Почему вырос доллар и что будет с тенге в будущем - прогнозы...
Отправлено: 29.11.24 - 12:34
#7
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Цитата:
Vit:
Че то плохо сбрасывают. Абайка ждёт обвал рубля что б купить в челябинске хату. Я тоже жду. Что б сразу 2-3 хаты прикупить.


Уже не получиться! На старые грабли никто не будет больше наступать!
Профайл
ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
2145
Re: Почему вырос доллар и что будет с тенге в будущем - прогнозы...
Отправлено: 29.11.24 - 12:36
#8
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
42408
Re: Почему вырос доллар и что будет с тенге в будущем - прогнозы...
Отправлено: 29.11.24 - 14:34
#9
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Ну как Путин скажет нашему, так и будет, уже говорил в инсте, там хоть война по России идет, а мы тут без войны на коленках трясемся..
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