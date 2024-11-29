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≡ Казахстанские работодатели смогут оставлять отзывы о своих сотрудниках в интернете
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50606
Казахстанские работодатели смогут оставлять отзывы о своих сотрудниках в интернете
Отправлено: 29.11.24 - 12:17
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"Важно отметить, что пользователь несёт полную ответственность за предоставленную информацию. В случае внесения недостоверной информации на онлайн-платформах предусмотрена юридическая ответственность", – сообщили в Министерстве труда.
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Vit
* Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
15760
Re: Казахстанские работодатели смогут оставлять отзывы о своих...
Отправлено: 29.11.24 - 12:17
#1
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Ну тут не кто Америку не открыл. У Костанайских работодалей давно есть своя группа в васап. Они там общаются. Обсуждают и свои вопросы по работе и трудяг обсуждают. Кто чем дышыт, как работает. Помню как за меня начали спрашивать. Потом бывший мой работататель(я не когда мосты не сжигают поэтому иногда можем перезваниваться) звонит и говорит а ты в курсе что в группе за тебя у меня интересовались. Я и? Что вы сказали им?. Он, увольняйте его. И отдайте его мне обратно.) он такой ну не шучу. Давай возвращайся
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абике
§ абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
473
Re: Казахстанские работодатели смогут оставлять отзывы о своих...
Отправлено: 29.11.24 - 14:21
#2
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Это правильно! Осуществляется в обществе реальный принцип: кто не работает, тот не ест! Поэтому бездельники и неучи, не имея должной профессии, образования, опыта не ожидайте милости, жалости от рабовладельцев! То есть теперь узаконен рынок торговли рабами: тех кто имеет опыт, добросовестен, образование надлежащее конечно будет принят рабовладельцем, который повязан гос-вом ежегодной обязательной декларацией о доходах! Так что капитализм будет во всей красе! То есть общество формирует реестр неблагонадежных бездельников, которые в будущем поймут, что без образования и при отсутствии желания работать на рабовладельца, то есть он уже не работодатель, а именно рабовладелец, потому что у него есть работа, вакансия, но он по своей прихоти, на работу не возьмет раба, если тот не квалифицированный раб(очий).
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Vit
* Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
15760
Казахстанские работодатели смогут оставлять отзывы о своих сотрудниках в интернете
Отправлено: 29.11.24 - 14:31
#3
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Цитата:
абике:
Не че в этом правильного не вижу. Почему это только в одну сторону работает?. Тогда давайте организуем группы не добросовестных работодателей. Сколько их в городе? Где в нагляк могут обмануть, не заплатить. Почему в группах всяких обсуждают человека но при этом ему не дают слово за себя за молвить. Даже в судах есть адвокаты. А тут получается фигня какая то.
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