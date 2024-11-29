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≡ Флуд и оффтопик (часть 8)
 
 
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
25266
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 29.11.24 - 11:58
#14896
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Цитата:
abaika95:
все ладно

Давай, на связи. ;-)
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
15760
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 29.11.24 - 11:59
#14897
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Цитата:
maxsaf: Вы их ещё не продали?)) чудеса чудесные
Давно как то в Санкт - Петербурге грузил очень дорогое оборудования для музея в алматы. Вобщем там каждую коробку аккуратно связывали. Сам главный директор пришёл контролировать весь процесс. За каждый ящик тряслись. Я смотрю что человек уж очень переживает. Я ему, Сергей Михайлович вы так сильно прям переживайте. Поверьте мне. Это оборудование просто выгрузят в алматы и им не кто пользоваться не будет. Деньги отмыли. Груз пришёл. Всем хорошо. Хорошо если его ещё не продадут кому нибудь на лево.
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
1058
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 29.11.24 - 12:00
#14898
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Цитата:
maxsaf:
никакого бизнеса - только личное

Это пожалуйста сколько влезет и в любые интересные вам места. Но можно чтобы это личное поживее выглядело? А то серия унылой выходит. Остроты противостояния недостает. Плохо, плохо роли отыграли, плохо. :lol:
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
17202
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 29.11.24 - 13:17
#14899
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Досмотрел

Шикарный фильм

Всем советую "на западном фронте без перемен"
Как будто про русско украинскую сняли
Картинка та же что и в фронтовых видео нам постояно показывают
Грязные забитые солдаты
Пригранные на фронт пропагандой
Униженные дуро***ми командирами
Погибающие в грязной луже за веру в какой то свой "мир"
И конец будет у России такой же как у кайзеровской Германии

Подписанный мир и позор
Цитата:
maxsaf:
Искал кто переведет. Не нашёл

Ну если ты дома искал конечно никто тебе не переведет
Цитата:
maxsaf:
Ну значит реактор будет компьютеризированный

На моменте закладки фундамента россияне все разворуют и убегут
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
17202
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 29.11.24 - 13:20
#14900
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Цитата:
Vit:
Это оборудование просто выгрузят в алматы и им не кто пользоваться не будет. Деньги отмыли. Груз пришёл. Всем хорошо. Хорошо если его ещё не продадут кому нибудь на лево.

Вот так вот у нас создают министерства инвестиций
Форумы проводят чтобы бизнес завлечь
Создают условия лучше чем даже для своих
А один водила обиженный берет и всю работу государства херит потомучто "а чё бы не пи**уть какую нибудь херню?"
Может тебе свалить уже в Россию? Живи там,меньше вреда будет
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
17202
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 29.11.24 - 13:21
#14901
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Цитата:
Карачун:
Плохо, плохо роли отыграли, плохо

Покажи ты мастер класс
Ждём
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
15760
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 29.11.24 - 13:51
#14902
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Цитата:
abaika95:
Россия не куда не денется. Может я тут пользу приношу. Критикую. А что б Сергей Михайлович спокойно спал. Ему стоит позвонить в тот самый музей и проверить. Как там груз? Наврал мне "обиженный" водитель или пошутил.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
15760
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 29.11.24 - 14:07
#14903
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Цитата:
abaika95:
По поводу регулярное с вашей стороны тыканье в мою профессию. Вы в курсе что один из лидеров опг в России был в прошлом трактористом. Кем был Назарбаев?. Конечно сейчас модно получить диплом болашак, отгулятся где то в Англии и с умным лицом устроится на работу. А толку?. Не видно.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
42408
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 29.11.24 - 14:26
#14904
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Цитата:
Vit:
По поводу регулярное с вашей стороны тыканье в мою профессию.

Профессия хороша конечно, но только для пацанят или одиноких.
Семейному человеку трудно конечно, не знать что думает или делает сейчас жена или муж, как растут дети..
То же касается и вахтовиков, у меня зять на двоюродной женат который, постоянно там, но я то свою сестренку шалунишку знаю, без секаса она просто не может в жизни, а тут на два и три месяца уезжает ее лошара..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
42408
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 29.11.24 - 14:28
#14905
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Цитата:
abaika95:
зачем тебе тепло если у тебя у самого печка постоянная когда ты 111 читаешь?

Да, прикольно..
Он чего еще там, не отошел что ли?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
42408
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 29.11.24 - 14:30
#14906
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Цитата:
Vit:
оказывается пока я гулял они выросли и уже не обнять. Здоровые стали

Скоро на СВО, Россию защищать?
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
1058
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 29.11.24 - 14:34
#14907
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Цитата:
abaika95:
Покажи ты мастер класс Ждём

Нее! Я в зрителях побуду. Еще б мне такой херней заниматься как бесцельный зацикленный срач. Просто у вас острее, живописнее выходит порой. А сегодня прямо совсем уж по-доброму. Так что "плохо" это не абсолютная характеристика, а относительно ваших возможностей.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
15760
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 29.11.24 - 14:44
#14908
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Цитата:
111:
Я понял к чему ты клонишь. Измены. Ну есть куча профессий где соблазн велик, врачи, учителя, офисные работники где женщины крутятся в кругу других мужчин. Поэтому я даже в чём том с тобой согласен когда ты говоришь на форуме что не готов отдать свою на работу. Что сам будешь её кормить, одевать. Тут согласен. Я тоже когда узнал что люди способны на предательство, то верить стал только себе. Что обмунть. Могут в лёгкую. Поэтому сначало проверю а только потом начинаю дружбу
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