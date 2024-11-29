Отправлено: - 13:20

Vit:

Это оборудование просто выгрузят в алматы и им не кто пользоваться не будет. Деньги отмыли. Груз пришёл. Всем хорошо. Хорошо если его ещё не продадут кому нибудь на лево.

Цитата:Вот так вот у нас создают министерства инвестицийФорумы проводят чтобы бизнес завлечьСоздают условия лучше чем даже для своихА один водила обиженный берет и всю работу государства херит потомучто "а чё бы не пи**уть какую нибудь херню?"Может тебе свалить уже в Россию? Живи там,меньше вреда будет