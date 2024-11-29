Re: Казахстанские работодатели смогут оставлять отзывы о своих...

Отправлено: - 14:21

Это правильно! Осуществляется в обществе реальный принцип: кто не работает, тот не ест! Поэтому бездельники и неучи, не имея должной профессии, образования, опыта не ожидайте милости, жалости от рабовладельцев! То есть теперь узаконен рынок торговли рабами: тех кто имеет опыт, добросовестен, образование надлежащее конечно будет принят рабовладельцем, который повязан гос-вом ежегодной обязательной декларацией о доходах! Так что капитализм будет во всей красе! То есть общество формирует реестр неблагонадежных бездельников, которые в будущем поймут, что без образования и при отсутствии желания работать на рабовладельца, то есть он уже не работодатель, а именно рабовладелец, потому что у него есть работа, вакансия, но он по своей прихоти, на работу не возьмет раба, если тот не квалифицированный раб(очий).