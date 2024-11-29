Re: +7 (000). Казахстан и Россия подписали соглашение

Отправлено: - 10:55

Ну зачем нам этот общий +7!??? Везде в норм странах мы ничего не сможем оформить на наши номера,тк увидят +7 и сразу в блок,потому-что будет в программе стоять страна изгой Россия! Ну что за идиоты у нас,а?