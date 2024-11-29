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≡ +7 (000). Казахстан и Россия подписали соглашение
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50604
+7 (000). Казахстан и Россия подписали соглашение
Отправлено: 29.11.24 - 10:55
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Казахстан и Россия заключили межправительственное соглашение о распределении диапазонов 7-й зоны всемирной нумерации. В 2021 году за Казахстаном был зарезервирован международный код +997. Однако проработка вопроса его внедрения выявила ряд серьезных финансовых и технологических сложностей.
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С
* Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
1556
Re: +7 (000). Казахстан и Россия подписали соглашение
Отправлено: 29.11.24 - 10:55
#1
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Ну зачем нам этот общий +7!??? Везде в норм странах мы ничего не сможем оформить на наши номера,тк увидят +7 и сразу в блок,потому-что будет в программе стоять страна изгой Россия! Ну что за идиоты у нас,а?
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
25252
+7 (000). Казахстан и Россия подписали соглашение
Отправлено: 29.11.24 - 11:07
#2
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Цитата:
Сабыр:

Ну вам же объяснили ваши же технари: мы ниче не можем :lol:
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С
* Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
1556
Re: +7 (000). Казахстан и Россия подписали соглашение
Отправлено: 29.11.24 - 11:10
#3
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Цитата:
maxsaf:
мы ниче не можем

А за каким лешим мы тогда ТАКИЕ дни великой Независимости гуляем? :lol: Зависимые по самые помидоры! :lol: И надо это признать... И заплакать :-(
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