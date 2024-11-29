Отправлено: - 10:43

maxsaf:

Ну и где он?

maxsaf:

Пусть откроют границу на 24 часа, тогда поверю. Оставшимся.

maxsaf:

Вариантов два - либо ты в него, либо он в тебя

Цитата:он в инсте активничаетможешь туда перейтиЦитата:чтобы путинские агенты набежали? итак их валят по всей украине пачкамиЦитата:третий вариант еще естьукраинцы придумалирусский военный корабль идешь нану ты знаешь продолжение)