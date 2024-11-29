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≡ Флуд и оффтопик (часть 8)
 
 
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
25252
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 29.11.24 - 10:40
#14866
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Цитата:
abaika95:
дорого вам борьба с мовой обошлась

Почему с вами таких проблем нет?))
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
17192
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 29.11.24 - 10:43
#14867
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Цитата:
maxsaf:
Ну и где он?

он в инсте активничает
можешь туда перейти
Цитата:
maxsaf:
Пусть откроют границу на 24 часа, тогда поверю. Оставшимся.

чтобы путинские агенты набежали? итак их валят по всей украине пачками
Цитата:
maxsaf:
Вариантов два - либо ты в него, либо он в тебя

третий вариант еще есть
украинцы придумали
русский военный корабль идешь на
ну ты знаешь продолжение)
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
25252
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 29.11.24 - 10:43
#14868
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Цитата:
abaika95:
уже изолировали тыж в канаде

Как же я благодарен за такую изоляцию :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
25252
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 29.11.24 - 10:44
#14869
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Цитата:
abaika95:
он в инсте активничает можешь туда перейти

Там мне не интересно, главное чтобы сюда дорогу забыл ;-)
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
17192
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 29.11.24 - 10:44
#14870
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Цитата:
maxsaf:
Почему с вами таких проблем нет?

хочешь еще 80 тыс убитых русских?
русофоб ты типичный
незря у вас в паралменте нацистов приглашают
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
17192
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 29.11.24 - 10:45
#14871
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Цитата:
maxsaf:
Как же я благодарен за такую изоляцию

и мы благодарны
одним вором меньше Цитата:
maxsaf:
Там мне не интересно, главное чтобы сюда дорогу забыл

он зайдет на выходных тебя попинать
напомню ему
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
25252
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 29.11.24 - 10:45
#14872
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Цитата:
abaika95:
чтобы путинские агенты набежали? итак их валят по всей украине пачками

Так может это свои, пробудившиеся от гипноза?))
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
25252
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 29.11.24 - 10:46
#14873
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Цитата:
abaika95:
украинцы придумали русский военный корабль идешь на ну ты знаешь продолжение)

Ну там море. А в степи что придумают?))
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К
* Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
1055
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 29.11.24 - 10:48
#14874
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Цитата:
Добринцофф:
я завидую дальнобойщикам,мне кажется это так интересно ездить по разным странам.

:-)
Достаточно распространенный и интересный феномен-романтизация профессий. Но когда с нашими водителями разговариваю нет в их глазах огонька, и говорят в основном о проблемах связанных с работой, то колесо не так сцепляется с дорогой, то габарит оторвался то стойка на полуприцепе - завари, то какой-нибудь фонарь светить перестал. Не говорят взахлеб а вот там я то увидел а вот тут это. Любая работа это в первую очередь работа и вся романтика заканчивается наверное максимум через год. :-)
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
6078
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 29.11.24 - 10:48
#14875
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Всем доброго утра, желаю хорошего дня и прекрасного настроения!

Цитата:
Skeptic:
Смешная шутка.


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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
25252
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 29.11.24 - 10:48
#14876
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Цитата:
abaika95:
он зайдет на выходных тебя попинать напомню ему

У него чё, браслет на ноге, и судебное ограничение?))
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
25252
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 29.11.24 - 10:50
#14877
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Цитата:
abaika95:
давай еще один опрос) пожалуйста)

Давай лучше имеющийся вместе ещё раз в топ двинем ;-)
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
15750
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 29.11.24 - 10:53
#14878
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Цитата:
Карачун:
Романтизм был поначалу. Потом он изчезает. Да правда много где был. Гулял. Но потом все сильней и сильней хочется домой. Посидеть с детьми. А оказывается пока я гулял они выросли и уже не обнять. Здоровые стали.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
25252
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 29.11.24 - 11:00
#14879
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Цитата:
abaika95:
значит все правильно делает раз у таких как ты подгорает

Раздражать неумением связать слова в мысль - такое себе достижение. Хотя, когда больше гордиться нечем - и это сойдёт :lol:
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
15750
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 29.11.24 - 11:03
#14880
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Цитата:
Карачун:
А сколько я в тиктоках ругался. Сидит рожа и чёт все жуёт. Типа я кормлю страну. Я 5му слушай кормилица. Все професии взаимосвязаны.не будет у человека зп то и возить ты не че не будешь. Или стоит на обочине человек и тиктокит: где братство, почему мне не кто не помог балон поменять.? Я таким так говорю : с кого перепуга я тебе буду балон менять. Сам берёшь в зубы монтажку и вперёд, меняй. Какое нафиг тебе братство нужно. Хочешь что б за тебя кто то поменял? Рожа не треснит. Ну короче как то так) (
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