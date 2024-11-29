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Флуд и оффтопик (часть 8)
Флуд и оффтопик (часть 8)
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 29.11.24 - 10:40
Цитата:
Почему с вами таких проблем нет?))
abaika95:
дорого вам борьба с мовой обошлась
дорого вам борьба с мовой обошлась
Почему с вами таких проблем нет?))
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 17192
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 29.11.24 - 10:43
Цитата:
он в инсте активничает
можешь туда перейти
Цитата:
чтобы путинские агенты набежали? итак их валят по всей украине пачками
Цитата:
третий вариант еще есть
украинцы придумали
русский военный корабль идешь на
ну ты знаешь продолжение)
maxsaf:
Ну и где он?
Ну и где он?
он в инсте активничает
можешь туда перейти
Цитата:
maxsaf:
Пусть откроют границу на 24 часа, тогда поверю. Оставшимся.
Пусть откроют границу на 24 часа, тогда поверю. Оставшимся.
чтобы путинские агенты набежали? итак их валят по всей украине пачками
Цитата:
maxsaf:
Вариантов два - либо ты в него, либо он в тебя
Вариантов два - либо ты в него, либо он в тебя
третий вариант еще есть
украинцы придумали
русский военный корабль идешь на
ну ты знаешь продолжение)
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 29.11.24 - 10:43
Цитата:
Как же я благодарен за такую изоляцию
abaika95:
уже изолировали тыж в канаде
уже изолировали тыж в канаде
Как же я благодарен за такую изоляцию
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 29.11.24 - 10:44
Цитата:
Там мне не интересно, главное чтобы сюда дорогу забыл
abaika95:
он в инсте активничает можешь туда перейти
он в инсте активничает можешь туда перейти
Там мне не интересно, главное чтобы сюда дорогу забыл
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 17192
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 29.11.24 - 10:44
Цитата:
хочешь еще 80 тыс убитых русских?
русофоб ты типичный
незря у вас в паралменте нацистов приглашают
maxsaf:
Почему с вами таких проблем нет?
Почему с вами таких проблем нет?
хочешь еще 80 тыс убитых русских?
русофоб ты типичный
незря у вас в паралменте нацистов приглашают
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 17192
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 29.11.24 - 10:45
Цитата:
и мы благодарны
одним вором меньше Цитата:
он зайдет на выходных тебя попинать
напомню ему
maxsaf:
Как же я благодарен за такую изоляцию
Как же я благодарен за такую изоляцию
и мы благодарны
одним вором меньше Цитата:
maxsaf:
Там мне не интересно, главное чтобы сюда дорогу забыл
Там мне не интересно, главное чтобы сюда дорогу забыл
он зайдет на выходных тебя попинать
напомню ему
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 29.11.24 - 10:45
Цитата:
Так может это свои, пробудившиеся от гипноза?))
abaika95:
чтобы путинские агенты набежали? итак их валят по всей украине пачками
чтобы путинские агенты набежали? итак их валят по всей украине пачками
Так может это свои, пробудившиеся от гипноза?))
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 29.11.24 - 10:46
Цитата:
Ну там море. А в степи что придумают?))
abaika95:
украинцы придумали русский военный корабль идешь на ну ты знаешь продолжение)
украинцы придумали русский военный корабль идешь на ну ты знаешь продолжение)
Ну там море. А в степи что придумают?))
К
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 23.04.23
- Сообщений:
- 1055
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 29.11.24 - 10:48
Цитата:
Достаточно распространенный и интересный феномен-романтизация профессий. Но когда с нашими водителями разговариваю нет в их глазах огонька, и говорят в основном о проблемах связанных с работой, то колесо не так сцепляется с дорогой, то габарит оторвался то стойка на полуприцепе - завари, то какой-нибудь фонарь светить перестал. Не говорят взахлеб а вот там я то увидел а вот тут это. Любая работа это в первую очередь работа и вся романтика заканчивается наверное максимум через год.
Добринцофф:
я завидую дальнобойщикам,мне кажется это так интересно ездить по разным странам.
я завидую дальнобойщикам,мне кажется это так интересно ездить по разным странам.
Достаточно распространенный и интересный феномен-романтизация профессий. Но когда с нашими водителями разговариваю нет в их глазах огонька, и говорят в основном о проблемах связанных с работой, то колесо не так сцепляется с дорогой, то габарит оторвался то стойка на полуприцепе - завари, то какой-нибудь фонарь светить перестал. Не говорят взахлеб а вот там я то увидел а вот тут это. Любая работа это в первую очередь работа и вся романтика заканчивается наверное максимум через год.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 28.05.18
- Сообщений:
- 6078
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 29.11.24 - 10:48
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 29.11.24 - 10:48
Цитата:
У него чё, браслет на ноге, и судебное ограничение?))
abaika95:
он зайдет на выходных тебя попинать напомню ему
он зайдет на выходных тебя попинать напомню ему
У него чё, браслет на ноге, и судебное ограничение?))
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 29.11.24 - 10:50
Цитата:
Давай лучше имеющийся вместе ещё раз в топ двинем
abaika95:
давай еще один опрос) пожалуйста)
давай еще один опрос) пожалуйста)
Давай лучше имеющийся вместе ещё раз в топ двинем
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 29.11.24 - 10:53
Цитата:
Карачун:Романтизм был поначалу. Потом он изчезает. Да правда много где был. Гулял. Но потом все сильней и сильней хочется домой. Посидеть с детьми. А оказывается пока я гулял они выросли и уже не обнять. Здоровые стали.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 29.11.24 - 11:00
Цитата:
Раздражать неумением связать слова в мысль - такое себе достижение. Хотя, когда больше гордиться нечем - и это сойдёт
abaika95:
значит все правильно делает раз у таких как ты подгорает
значит все правильно делает раз у таких как ты подгорает
Раздражать неумением связать слова в мысль - такое себе достижение. Хотя, когда больше гордиться нечем - и это сойдёт
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 29.11.24 - 11:03
Цитата:
Карачун:А сколько я в тиктоках ругался. Сидит рожа и чёт все жуёт. Типа я кормлю страну. Я 5му слушай кормилица. Все професии взаимосвязаны.не будет у человека зп то и возить ты не че не будешь. Или стоит на обочине человек и тиктокит: где братство, почему мне не кто не помог балон поменять.? Я таким так говорю : с кого перепуга я тебе буду балон менять. Сам берёшь в зубы монтажку и вперёд, меняй. Какое нафиг тебе братство нужно. Хочешь что б за тебя кто то поменял? Рожа не треснит. Ну короче как то так) (
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