Отправлено: - 11:30

родом из Шанхая2022:

.....всё правильно нетрезвых в уматину забирают медики и везут в мед. учереждение,в Германии октобер фест или карнавал дежурят медики в Кёльне на карнавал даже палатки ставят для оказания мед. помощи сильно выпившим.....а в Казахстане всё по другому, посОдют в воронок перед этим карманы обчистят и ещё бабло за ночлег снимут как в 5ти звездочном отеле......

Цитата:Помнится во время октобер фест, мужик мужика изнасиловал в нетрезвом состоянии, получается культуры питья нет, где же уважение к человеческим правам и защите достоинства? Нам такие ценности и инциденты не нужны, всякие карнавалы и сомнительные фестивали.У нас на мой взгляд, к решению данного вопроса нужно подходить конструктивно, должной профилактикой заниматься, особенно среди молодёжи, дебоширов и лиц постоянно употребляющих спиртные напитки привлекать к строгой ответственности.