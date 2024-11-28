Отправлено: - 23:35

ПолиграфЪ Боярышников:

Цитата:Если бы меня выбрали. Где-то за сутки, ну или чуть больше порядок навёл. Спросите как?. Всех под чиситую под увольнение. Даже если мне пресс секретарь че т там принесёт о великих достижений. Я сделаю так. Под чиситую.всех. Потом уже будем решать. Первое условие что б было не обидно всем. В консультантах не одного англосакца и русского, и украинца. Решать буду только один. Я. И если как только увижу что гнида появилась. Сделаем тогда так. По х военного времени без следствия и суда на месте в лоб. Заодно другим будет пример.