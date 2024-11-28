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≡ Что происходит с курсом доллара: заявление Нацбанка
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50600
Что происходит с курсом доллара: заявление Нацбанка
Отправлено: 28.11.24 - 16:12
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В Нацбанке отметили, что обменный курс тенге на фоне ухудшения ряда фундаментальных факторов преодолел отметку в 500 тенге за доллар. На внутреннем валютном рынке наблюдалось повышение спроса на инвалюту со стороны экономических агентов и ограниченность предложения, в том числе на фоне преодоления обменным курсом психологического уровня.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
15746
Что происходит с курсом доллара: заявление Нацбанка
Отправлено: 28.11.24 - 23:17
#15
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Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:

Согласен с вами. Если ты клоун и наркоман и не имеешь силу воли на решение серьёзных вопросов то не быть тебе президентом великой святой украинской земли
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
15746
Что происходит с курсом доллара: заявление Нацбанка
Отправлено: 28.11.24 - 23:35
#16
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Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
Если бы меня выбрали. Где-то за сутки, ну или чуть больше порядок навёл. Спросите как?. Всех под чиситую под увольнение. Даже если мне пресс секретарь че т там принесёт о великих достижений. Я сделаю так. Под чиситую.всех. Потом уже будем решать. Первое условие что б было не обидно всем. В консультантах не одного англосакца и русского, и украинца. Решать буду только один. Я. И если как только увижу что гнида появилась. Сделаем тогда так. По х военного времени без следствия и суда на месте в лоб. Заодно другим будет пример.
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
15.05.11
Сообщений:
10138
Что происходит с курсом доллара: заявление Нацбанка
Отправлено: 28.11.24 - 23:47
#17
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Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
наши делают курс искусственно, что бы не повторять прежних ошибок когда казахстанцы скупили всё в магазинах россии...

Разве-это не есть зависимость?
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
15746
Что происходит с курсом доллара: заявление Нацбанка
Отправлено: 28.11.24 - 23:57
#18
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Цитата:
Добринцофф:

Абайка всем говорит. На форуме. Я купил хату в челябинске использую курс. Я токарь 9 разряда читаю. И думаю а я че лысый. Если великий патриот Казахстана покупает хаты то тогда, мне сам бог велел не тормозить. И тоже мутить.)
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