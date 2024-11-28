Отправлено: - 22:32

ПолиграфЪ Боярышников:

наши делают курс искусственно, что бы не повторять прежних ошибок когда казахстанцы скупили всё в магазинах россии...и тем самым подержали экономику страны под санкциями

Цитата:Поддерживать искусственно и опускать собственную экономику это не одно и тоже?