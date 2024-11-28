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Что происходит с курсом доллара: заявление Нацбанка
Что происходит с курсом доллара: заявление Нацбанка
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 50600
Что происходит с курсом доллара: заявление Нацбанка
Отправлено: 28.11.24 - 16:12
В Нацбанке отметили, что обменный курс тенге на фоне ухудшения ряда фундаментальных факторов преодолел отметку в 500 тенге за доллар. На внутреннем валютном рынке наблюдалось повышение спроса на инвалюту со стороны экономических агентов и ограниченность предложения, в том числе на фоне преодоления обменным курсом психологического уровня.
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Re: Что происходит с курсом доллара: заявление Нацбанка
Отправлено: 28.11.24 - 16:12
Цитата:
Экономический агент Абайка, смотри рубль падает, че вторую хату будешь брать?.. Или ещё подождём? До 2 где то.
при этом рубль ослаб на 18 процентов
Экономический агент Абайка, смотри рубль падает, че вторую хату будешь брать?.. Или ещё подождём? До 2 где то.
Re: Что происходит с курсом доллара: заявление Нацбанка
Отправлено: 28.11.24 - 16:18
Re: Что происходит с курсом доллара: заявление Нацбанка
Отправлено: 28.11.24 - 16:21
С
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 30.05.18
- Сообщений:
- 1553
Re: Что происходит с курсом доллара: заявление Нацбанка
Отправлено: 28.11.24 - 16:58
А ведь недавно хромая лошадь лавров говорил что доллару кирдык
Что происходит с курсом доллара: заявление Нацбанка
Отправлено: 28.11.24 - 17:14
Цитата:
Сабыр:Хромой лошадью можно назвать кого угодно. Да же Путина. Зеленского врятли. Он очевидно может себе готовить. Красивый гроб. Ну Лаврова нызывать хромым лошадкой это глупость. Человек дипломат с большой буквы
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 28.05.18
- Сообщений:
- 6077
Что происходит с курсом доллара: заявление Нацбанка
Отправлено: 28.11.24 - 17:28
Цитата:
Рудненский "нострадамус" Сайлау, тоже так говорил.
Сабыр:
А ведь недавно хромая лошадь лавров говорил что доллару кирдык
А ведь недавно хромая лошадь лавров говорил что доллару кирдык
Рудненский "нострадамус" Сайлау, тоже так говорил.
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 15.05.11
- Сообщений:
- 10138
Что происходит с курсом доллара: заявление Нацбанка
Отправлено: 28.11.24 - 18:53
Сегоднящний курс как нельзя лучше показывает зависимость Казахстана от России,дешевеет рубль-дешевеет и тенге.
[Исправлено: Добринцофф, 28.11.2024 - 19:59]
[Исправлено: Добринцофф, 28.11.2024 - 19:59]
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- город Костанай
- Регистрация:
- 22.05.17
- Сообщений:
- 2140
Re: Что происходит с курсом доллара: заявление Нацбанка
Отправлено: 28.11.24 - 22:25
Цитата:
наши делают курс искусственно, что бы не повторять прежних ошибок когда казахстанцы скупили всё в магазинах россии...и тем самым подержали экономику страны под санкциями
Добринцофф:
Сегоднящний курс как нельзя лучше показывает зависимость Казахстана от России,дешевеет рубль-дешевеет и тенге.
Сегоднящний курс как нельзя лучше показывает зависимость Казахстана от России,дешевеет рубль-дешевеет и тенге.
наши делают курс искусственно, что бы не повторять прежних ошибок когда казахстанцы скупили всё в магазинах россии...и тем самым подержали экономику страны под санкциями
Что происходит с курсом доллара: заявление Нацбанка
Отправлено: 28.11.24 - 22:32
Цитата:
Поддерживать искусственно и опускать собственную экономику это не одно и тоже?
ПолиграфЪ Боярышников:
наши делают курс искусственно, что бы не повторять прежних ошибок когда казахстанцы скупили всё в магазинах россии...и тем самым подержали экономику страны под санкциями
наши делают курс искусственно, что бы не повторять прежних ошибок когда казахстанцы скупили всё в магазинах россии...и тем самым подержали экономику страны под санкциями
Поддерживать искусственно и опускать собственную экономику это не одно и тоже?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- город Костанай
- Регистрация:
- 22.05.17
- Сообщений:
- 2140
Re: Что происходит с курсом доллара: заявление Нацбанка
Отправлено: 28.11.24 - 22:39
Цитата:
вы по образованию кто? начнём с этого...а то тут каждый суслик в поле агроном..подчас, даже совершенно некомпетентное в некой производственно-технологической сфере лицо - мнит себя высоким профессионалом
maxsaf:
Поддерживать искусственно и опускать собственную экономику это не одно и тоже?
Поддерживать искусственно и опускать собственную экономику это не одно и тоже?
вы по образованию кто? начнём с этого...а то тут каждый суслик в поле агроном..подчас, даже совершенно некомпетентное в некой производственно-технологической сфере лицо - мнит себя высоким профессионалом
Что происходит с курсом доллара: заявление Нацбанка
Отправлено: 28.11.24 - 22:50
Цитата:
Я задал вопрос. Я не высказывал мнение профессионала.
ПолиграфЪ Боярышников:
мнит себя высоким профессионалом
мнит себя высоким профессионалом
Я задал вопрос. Я не высказывал мнение профессионала.
Что происходит с курсом доллара: заявление Нацбанка
Отправлено: 28.11.24 - 22:54
Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:Расскажите мне токарю 7 разряда почему я должен новости слушать про курс.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- город Костанай
- Регистрация:
- 22.05.17
- Сообщений:
- 2140
Re: Что происходит с курсом доллара: заявление Нацбанка
Отправлено: 28.11.24 - 23:05
Цитата:
Кто верит в Магомета, кто — в Аллаха, кто — в Исуса
Кто ни во что не верит — даже в чёрта назло всем
Хорошую религию придумали индусы
Что мы, отдав концы, не умираем насовсем.
Пускай живёшь ты дворником, родишься вновь — прорабом
А после из прораба до министра дорастёшь
Но если туп, как дерево — родишься баобабом
И будешь баобабом тыщу лет, пока помрёшь...
умный был Владимир Высоцкий
maxsaf:
Я задал вопрос. Я не высказывал мнение профессионала.
Я задал вопрос. Я не высказывал мнение профессионала.
Кто верит в Магомета, кто — в Аллаха, кто — в Исуса
Кто ни во что не верит — даже в чёрта назло всем
Хорошую религию придумали индусы
Что мы, отдав концы, не умираем насовсем.
Пускай живёшь ты дворником, родишься вновь — прорабом
А после из прораба до министра дорастёшь
Но если туп, как дерево — родишься баобабом
И будешь баобабом тыщу лет, пока помрёшь...
умный был Владимир Высоцкий
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- город Костанай
- Регистрация:
- 22.05.17
- Сообщений:
- 2140
Re: Что происходит с курсом доллара: заявление Нацбанка
Отправлено: 28.11.24 - 23:09
Цитата:
"Беда коль пироги начнет печи сапожник, а сапоги тачать пирожник". Крылов
Vit:
Расскажите мне токарю 7 разряда почему я должен новости слушать про курс.
Расскажите мне токарю 7 разряда почему я должен новости слушать про курс.
"Беда коль пироги начнет печи сапожник, а сапоги тачать пирожник". Крылов
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