Отправлено: - 22:32





Источник: https://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?forumid=2&topic_id=52530&viewmode=flat&sortorder=0&start=30 Ваще то мы независимые, вроде. У нас есть свои заводы в индустриальном парке, литейный, завтра/послезавтра киа откроют. Есть рудненский ГОК. Тимертау. Свой язык. Назарбаев школы. И много ещё, я так на вскидку написал. И причём тут Путин?Источник:

Цитата:наши делают курс искусственно, что бы не повторять прежних ошибок когда казахстанцы скупили всё в магазинах россии...и тем самым подержали экономику страны под санкциямипо раштв сказали что доллар рухнет...кто верит в великого Пу ..молитесь...