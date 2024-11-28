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≡ Ваше отношение к визиту президента РФ Путина В.В. в Казахстан
 
 
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Куратор темы: maxsaf
Голосование:  Визит Путина В.В. в Казахстан.
Положительно
Отрицательно
Нейтрально
 
ПолиграфЪ Боярышников
* ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
2138
Ваше отношение к визиту президента РФ Путина В.В. в Казахстан
Отправлено: 28.11.24 - 22:32
#46
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Цитата:
Ваще то мы независимые, вроде. У нас есть свои заводы в индустриальном парке, литейный, завтра/послезавтра киа откроют. Есть рудненский ГОК. Тимертау. Свой язык. Назарбаев школы. И много ещё, я так на вскидку написал. И причём тут Путин?

Источник:


наши делают курс искусственно, что бы не повторять прежних ошибок когда казахстанцы скупили всё в магазинах россии...и тем самым подержали экономику страны под санкциями

по раштв сказали что доллар рухнет...кто верит в великого Пу ..молитесь...
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