Re: В Костанае на митинге против поправок в Закон «Об...

Отправлено: - 20:13

По сути, второй, третий и четвёртый пункты - пункты одной программы ОСВВ – отлова, стерилизации, вакцинации и выпуска животного.

Сейчас этим занимаются исключительно волонтёры за свой счёт и за счёт пожертвований.

Государство абсолютно самоустранилось от исполнения Закона "Об ответственном обращении с животными".

"Депутаты", почему-то, решили, что если они этот закон приняли, то он сам собой работать будет. А так не бывает. Потому они решили его "исправить".