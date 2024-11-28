НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
≡ Ваше отношение к визиту президента РФ Путина В.В. в Казахстан
 
 
Страница 3 из 3«123
Ответить Новый топик
Куратор темы: maxsaf
Голосование:  Визит Путина В.В. в Казахстан.
Положительно
Отрицательно
Нейтрально
 
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
6831
Ваше отношение к визиту президента РФ Путина В.В. в Казахстан
Отправлено: 28.11.24 - 13:21
#31
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
А чего вы боитесь?


Никогда не скрывал за кого и за что голосую: - всегда говорил за кого голосовал.

Внимательно прочитайте:"... Цитата:
ACROS:
Я проголосовал за первый:
....""
Профайл
v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
1076
Ваше отношение к визиту президента РФ Путина В.В. в Казахстан
Отправлено: 28.11.24 - 13:21
#32
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
их пропагандонам

У нас своих хватает))
Цитата:
abaika95:
границу закроет для транзита

А мы блин белые и пушистые , никогда импорт Российского товара не запрещаем )))) вот так критику лить надо объективно - сами то тоже с усами)
Профайл
Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
15742
Ваше отношение к визиту президента РФ Путина В.В. в Казахстан
Отправлено: 28.11.24 - 13:22
#33
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95: И границу закроет для транзита наших товаров пока мы гоним им санкционку без которой они не выживут
Мы тоже не лучше. То запрещает муку им продавать. Казалось бы этого добра у нас должно валом. На счёт санкционки то России больше беларуссы помогают. Мы так, где на заднем плане. Я вот боюсь за беларуссию. Если там щас опять кипишь замутят ваши любимые американцы. Вот тогда мы реально увидим беду и возможно ядерную войну.
Профайл
Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
15742
Ваше отношение к визиту президента РФ Путина В.В. в Казахстан
Отправлено: 28.11.24 - 13:35
#34
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ACROS:
ACROS: Я проголосовал за первый:

Потому что это нормально. Даже если бы Зеленский приехал в Астану я бы проголосовал за первый. Хотя у меня к нему безумное отвращение. Спать не могу пока не обматерю его. Но я понимаю что президенты должны уметь между собой договариватся и решать какие то проблемы.
Профайл
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
6831
Ваше отношение к визиту президента РФ Путина В.В. в Казахстан
Отправлено: 28.11.24 - 13:48
#35
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
Лицом наши в грязь не упали.


Ну да, и написали:"... Его Превосходительство.....", то есть этим подчёркнут его СТАТУС, его Должность в ийерархии должностей Российской Федерации, но никак не его биологическое ПРОИСХОЖДЕНИЕ, вот если бы он был БЛАГОРОДНЫХ кровей, то наверное астанчане написали бы "..ваше БЛАГОРОДИЕ...".
Осталось теперь, что бы россияне во время ответного ГОСУДАРСТВЕННОГО визита Токаева написали "..Жогаргы Мартебелэ Мырза...".
Профайл
ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
2135
Ваше отношение к визиту президента РФ Путина В.В. в Казахстан
Отправлено: 28.11.24 - 13:59
#36
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
моё личное мнение такое, если он будет отодвигать Китай от строительства Аэс в Казахстане, вот тогда начнутся для Путина танцы с бубнами..недаром посыльные Си Цзиньпина в Астану дорогу протоптали...
так же Казахстан не подписал договор по запуску ракет с Байконура с токсичным топливом "Протон М" после 2025 года.
Профайл
ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
2135
Ваше отношение к визиту президента РФ Путина В.В. в Казахстан
Отправлено: 28.11.24 - 14:02
#37
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Курс рубля стал в Москве 110 рублей...курс тенге 520 тенге...Путин тащит в это болото и нас
Профайл
К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
1051
Ваше отношение к визиту президента РФ Путина В.В. в Казахстан
Отправлено: 28.11.24 - 14:16
#38
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
vofkakst: и солью/спичками поделится, и "денег до получки" даст,

А отчего не попробовать как-то самим обходиться без вот этих соли/спичек и "денег до получки"? Пусть бедно но самим. Как-то, я не знаю, получше распланировать.
Профайл
Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
15742
Ваше отношение к визиту президента РФ Путина В.В. в Казахстан
Отправлено: 28.11.24 - 14:27
#39
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников: тенге...Путин тащит в это болото и нас
Ваще то мы независимые, вроде. У нас есть свои заводы в индустриальном парке, литейный, завтра/послезавтра киа откроют. Есть рудненский ГОК. Тимертау. Свой язык. Назарбаев школы. И много ещё, я так на вскидку написал. И причём тут Путин?
Профайл
Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
15742
Ваше отношение к визиту президента РФ Путина В.В. в Казахстан
Отправлено: 28.11.24 - 14:36
#40
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Карачун: Пусть бедно но самим. Как-то, я не знаю, получше
Часто слышу. А зачем нам конфеты из России. Когда у нас есть баян сулу. Отвечаю так: вы когда заходите в тот же астыкжан например. Разве глаза не радуются когда видишь выбор? Это и есть бизнес, спички от разных производителей. Конфетки. И тд.
Профайл
К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
1051
Ваше отношение к визиту президента РФ Путина В.В. в Казахстан
Отправлено: 28.11.24 - 15:47
#41
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
Это и есть бизнес

Какую связь имеет бизнес с попрошайничеством у соседа? Если кто-то пришел к соседу и предлагает ему продать соли/спичек или дать кредит под 15%годовых сроком на "неделю, до зарплаты" - вопросов не возникает.
Цитата:
Vit:
глаза не радуются когда видишь выбор?

В моем случае скорее огорчаюсь от количества производимого дерьма. В нем же ещё и рыться нужно чтобы найти товар с требуемыми кондициями.
Профайл
s
§ simkst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.10.23
Сообщений:
187
Ваше отношение к визиту президента РФ Путина В.В. в Казахстан
Отправлено: 28.11.24 - 16:11
#42
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Карачун:
А отчего не попробовать как-то самим обходиться без вот этих соли/спичек и "денег до получки"? Пусть бедно но самим.


Последнее видео ORDANews (•293 тыс. подписчиков•643 видео) Г. Бажкеновой с А Кажегельдиным



[Исправлено: simkst, 28.11.2024 - 17:18]
Профайл
maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
25227
Ваше отношение к визиту президента РФ Путина В.В. в Казахстан
Отправлено: 28.11.24 - 19:13
#43
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Резко россияне начали голосовать за своего любимого хозяина) Хотя пол утра большинство было против его приезда)) Россияне такие россияне) палятся на ровном месте

Ты рад, что весь этот опрос - по твоей просьбе, практически? Горд собой? 8-)
Профайл
maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
25227
Ваше отношение к визиту президента РФ Путина В.В. в Казахстан
Отправлено: 28.11.24 - 20:20
#44
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
О смена Лахты в Питере проснулась как раз время 11 утра

Буди своих, надо поднажать :lol:
Профайл
Страница 3 из 3«123
Ответить Новый топик
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 20, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 19
Зарегистрированные пользователи: maxsaf

Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать

XML / RSS