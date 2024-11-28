abaika95: И границу закроет для транзита наших товаров пока мы гоним им санкционку без которой они не выживут
Мы тоже не лучше. То запрещает муку им продавать. Казалось бы этого добра у нас должно валом. На счёт санкционки то России больше беларуссы помогают. Мы так, где на заднем плане. Я вот боюсь за беларуссию. Если там щас опять кипишь замутят ваши любимые американцы. Вот тогда мы реально увидим беду и возможно ядерную войну.
Потому что это нормально. Даже если бы Зеленский приехал в Астану я бы проголосовал за первый. Хотя у меня к нему безумное отвращение. Спать не могу пока не обматерю его. Но я понимаю что президенты должны уметь между собой договариватся и решать какие то проблемы.
Ну да, и написали:"... Его Превосходительство.....", то есть этим подчёркнут его СТАТУС, его Должность в ийерархии должностей Российской Федерации, но никак не его биологическое ПРОИСХОЖДЕНИЕ, вот если бы он был БЛАГОРОДНЫХ кровей, то наверное астанчане написали бы "..ваше БЛАГОРОДИЕ...". Осталось теперь, что бы россияне во время ответного ГОСУДАРСТВЕННОГО визита Токаева написали "..Жогаргы Мартебелэ Мырза...".
моё личное мнение такое, если он будет отодвигать Китай от строительства Аэс в Казахстане, вот тогда начнутся для Путина танцы с бубнами..недаром посыльные Си Цзиньпина в Астану дорогу протоптали... так же Казахстан не подписал договор по запуску ракет с Байконура с токсичным топливом "Протон М" после 2025 года.
ПолиграфЪ Боярышников: тенге...Путин тащит в это болото и нас
Ваще то мы независимые, вроде. У нас есть свои заводы в индустриальном парке, литейный, завтра/послезавтра киа откроют. Есть рудненский ГОК. Тимертау. Свой язык. Назарбаев школы. И много ещё, я так на вскидку написал. И причём тут Путин?
Карачун: Пусть бедно но самим. Как-то, я не знаю, получше
Часто слышу. А зачем нам конфеты из России. Когда у нас есть баян сулу. Отвечаю так: вы когда заходите в тот же астыкжан например. Разве глаза не радуются когда видишь выбор? Это и есть бизнес, спички от разных производителей. Конфетки. И тд.
Какую связь имеет бизнес с попрошайничеством у соседа? Если кто-то пришел к соседу и предлагает ему продать соли/спичек или дать кредит под 15%годовых сроком на "неделю, до зарплаты" - вопросов не возникает. Цитата:
Vit: глаза не радуются когда видишь выбор?
В моем случае скорее огорчаюсь от количества производимого дерьма. В нем же ещё и рыться нужно чтобы найти товар с требуемыми кондициями.
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