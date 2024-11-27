НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Поцарапана, пробиты колёса - Машину на платной стоянке повредили в Костанайской области. Дело рассматривает суд
 
 
Страница 2 из 2«12
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50600
Поцарапана, пробиты колёса - Машину на платной стоянке повредили в Костанайской области. Дело рассматривает суд
Отправлено: 27.11.24 - 14:53
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Обязан ли управляющий платной стоянки защищать машину от порчи и, если не сумел, компенсировать ущерб? Нужно ли заключать для этого письменный договор или обязанности появляются в момент передачи машины на хранение? Эти вопросы обсуждали в суде.
Читать новость

лимон
§ лимон
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
21.11.16
Сообщений:
1543
Re: Поцарапана, пробиты колёса - Машину на платной стоянке...
Отправлено: 28.11.24 - 09:47
#15
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Corpse:
Судя по тексту машина стояла 1,5 месяца. Ни аккума ни карты памяти не хватит.

сигналка с GSM модулем позволяет запустить или контролировать авто из любой точки мира, запись на карту памяти циклична, события по датчику удара сохраняются в отдельную папку, не затираются.
Профайл
лимон
§ лимон
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
21.11.16
Сообщений:
1543
Re: Поцарапана, пробиты колёса - Машину на платной стоянке...
Отправлено: 28.11.24 - 09:54
#16
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Oleg1980:

К сожалению, сохранность авто - головная боль его владельца, покупая новое авто, многие не прогнозируют дальнейшие возможные события, потом трясутся над тачкой, а варианты : купить гараж, охраняемую стоянку, установку видеорегистраторов/сигналки, оклейку броней не рассматривают - ибо дорого
Профайл
O
§ Oleg1980
(Пользователи)
Регистрация:
12.12.20
Сообщений:
12
Re: Поцарапана, пробиты колёса - Машину на платной стоянке...
Отправлено: 28.11.24 - 13:30
#17
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
лимон:

А если не было удара, есть царапины по всему автомобилю и порезана резина? Сработает датчик на царапину? Думаю не всегда,всё зависит от настроек чувствительности.
Профайл
O
§ Oleg1980
(Пользователи)
Регистрация:
12.12.20
Сообщений:
12
Re: Поцарапана, пробиты колёса - Машину на платной стоянке...
Отправлено: 28.11.24 - 13:36
#18
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
лимон:

Разве гараж не могут вскрыть или к примеру будет гореть соседний гараж и загорится ваш? Установка регистратора как писали выше не всегда сможет записать,что происходило две недели назад.Оклейка пленкой разве спасет от умышленных повреждений? Охраняемая стоянка как раз и была выбрана как альтернатива гаражу, пленке,видеорегистратору. Или может надо оклееть в пленку, поставить регистратор,сигнализацию, и в гараж убрать? Как ещё мог обезопасить свой автомобиль собственник? Получается, что лучше всего не покупать машину и тогда ее точно никто не повредит.
Профайл
лимон
§ лимон
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
21.11.16
Сообщений:
1543
Поцарапана, пробиты колёса - Машину на платной стоянке повредили в Костанайской области. Дело рассматривает суд
Отправлено: 28.11.24 - 16:25
#19
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Oleg1980:
Получается, что лучше всего не покупать машину и тогда ее точно никто не повредит.

единственная здравая мысль среди вышесказанного

[Исправлено: лимон, 28.11.2024 - 17:26]
Профайл
р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
1721
Re: Поцарапана, пробиты колёса - Машину на платной стоянке...
Отправлено: 28.11.24 - 20:08
#20
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сабыр:
Да в Европе или какой Америке за такое 3 шкуры бы спустили,а у нас ещё и грузят потерпевшую.

........никто и неского шкуру сдирать не будет.....тут вот коллега мой по работе решил отдохнуть сетать на Майорку поехал в аэрапорт в Дюссльдорф оставил машину на платной стоянке там правда стоянка проходной двор можно сказать камеры всё автомотизировано,так он прилетает его везут на стоянку открывает авто а там нет руля бэха 5й модели руль спортивный не помню несколько тысяч стоит приехали криминал всё хернёй какой то забрызгали для снятия отпечатков,что эту херню нельзя отмыть, оттереть,страховка выплатила остаточную стоимость 15 штук 10ку добавил купил себе рено гибрида...
Профайл
Страница 2 из 2«12
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 84, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 84
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS