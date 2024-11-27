Отправлено: - 20:08

Сабыр:

Да в Европе или какой Америке за такое 3 шкуры бы спустили,а у нас ещё и грузят потерпевшую.

Цитата:........никто и неского шкуру сдирать не будет.....тут вот коллега мой по работе решил отдохнуть сетать на Майорку поехал в аэрапорт в Дюссльдорф оставил машину на платной стоянке там правда стоянка проходной двор можно сказать камеры всё автомотизировано,так он прилетает его везут на стоянку открывает авто а там нет руля бэха 5й модели руль спортивный не помню несколько тысяч стоит приехали криминал всё хернёй какой то забрызгали для снятия отпечатков,что эту херню нельзя отмыть, оттереть,страховка выплатила остаточную стоимость 15 штук 10ку добавил купил себе рено гибрида...