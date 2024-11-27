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Поцарапана, пробиты колёса - Машину на платной стоянке повредили в Костанайской области. Дело рассматривает суд
Поцарапана, пробиты колёса - Машину на платной стоянке повредили в Костанайской области. Дело рассматривает суд
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