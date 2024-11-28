Отправлено: - 13:22

abaika95: И границу закроет для транзита наших товаров пока мы гоним им санкционку без которой они не выживут

Цитата:Мы тоже не лучше. То запрещает муку им продавать. Казалось бы этого добра у нас должно валом. На счёт санкционки то России больше беларуссы помогают. Мы так, где на заднем плане. Я вот боюсь за беларуссию. Если там щас опять кипишь замутят ваши любимые американцы. Вот тогда мы реально увидим беду и возможно ядерную войну.