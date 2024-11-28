Kairat stayer: заградительных отрядах, опять же по договорённостям.
Не говорите глупости. Нету заград отрядов со стороны РФ. Есть первая линия обороны, есть вторая, и третья. Эта война изменила многие вещи. Генералы походу сами в шоке. Оказалось что авиация это не главное.
Vit: Курские события тоже не понятно. Где там тактическое и уж тем более стратегические решение?. Вся эта война сплошной бред. Наверно потом историки оценят эти события.
Оценят конечно. На мой взгляд, ещё бредом является оказание помощи россиянами Б.Асаду в Сирии. Отмечал ранее, что там они сами должны разобраться. Так, со слов Алексея Гончаренко там стало неспокойно, подразделения Б.Асада, поддерживаемые Ираном и Россией атаковали протурецкие силы, несколько офицеров РФ взяты в плен. Террористическую хезболлу поддерживаемую Ираном, недавно потрепали израильтяне.
Полумарафон в 1994 году за 1 час. 08 минут 55 секунд пробежал в Щучинске, тогда 28 лет было. Особо не тренировался, отпуск 40 дней был, подбегивал немножко и 6 раз на велосипеде съездил в Семиозерное, как раз тогда приобрёл велосипед турист. Отмечал недавно, что начал тренироваться с 21 октября 2024 года, для здоровья побегаю.
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