Отправлено: - 17:36

Vit:

Курские события тоже не понятно. Где там тактическое и уж тем более стратегические решение?. Вся эта война сплошной бред. Наверно потом историки оценят эти события.

[Исправлено: Kairat stayer, 28.11.2024 - 18:37]

Цитата:Оценят конечно. На мой взгляд, ещё бредом является оказание помощи россиянами Б.Асаду в Сирии. Отмечал ранее, что там они сами должны разобраться. Так, со слов Алексея Гончаренко там стало неспокойно, подразделения Б.Асада, поддерживаемые Ираном и Россией атаковали протурецкие силы, несколько офицеров РФ взяты в плен. Террористическую хезболлу поддерживаемую Ираном, недавно потрепали израильтяне.Подробнее здесь: