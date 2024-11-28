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≡ Флуд и оффтопик (часть 8)
 
 
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
15742
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 28.11.24 - 15:54
#14836
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Цитата:
Kairat stayer: заградительных отрядах, опять же по договорённостям.
Не говорите глупости. Нету заград отрядов со стороны РФ. Есть первая линия обороны, есть вторая, и третья. Эта война изменила многие вещи. Генералы походу сами в шоке. Оказалось что авиация это не главное.
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
6077
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 28.11.24 - 16:20
#14837
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Цитата:
Vit:
Не говорите глупости. Нету заград отрядов со стороны РФ.


Есть и это не глупости.
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
6077
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 28.11.24 - 16:24
#14838
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Цитата:
simkst:
300 000 украинцев вернулись в Мариуполь
10 000 000 выехали в Европу


Война почти три года длится, инопланетяне воюют что ли?
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
6077
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 28.11.24 - 16:35
#14839
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Цитата:
simkst:
300 000 украинцев вернулись в Мариуполь
10 000 000 выехали в Европу


300 навряд ли, даже в цифры 150 000, украинская сторона не верит,
но нашим сказочникам как пропаганда скажет, тому и верят.

Подробнее здесь:
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
15742
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 28.11.24 - 16:46
#14840
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Цитата:
Kairat stayer:
Курские события тоже не понятно. Где там тактическое и уж тем более стратегические решение?. Вся эта война сплошной бред. Наверно потом историки оценят эти события.
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s
§ simkst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.10.23
Сообщений:
187
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 28.11.24 - 17:04
#14841
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Цитата:
Kairat stayer:
300 навряд ли


300 - исправил ( ошибка)
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s
§ simkst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.10.23
Сообщений:
187
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 28.11.24 - 17:29
#14842
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Kairat stayer:

Вы марафон пробегали ?
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
6077
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 28.11.24 - 17:36
#14843
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Цитата:
Vit:
Курские события тоже не понятно. Где там тактическое и уж тем более стратегические решение?. Вся эта война сплошной бред. Наверно потом историки оценят эти события.


Оценят конечно. На мой взгляд, ещё бредом является оказание помощи россиянами Б.Асаду в Сирии. Отмечал ранее, что там они сами должны разобраться. Так, со слов Алексея Гончаренко там стало неспокойно, подразделения Б.Асада, поддерживаемые Ираном и Россией атаковали протурецкие силы, несколько офицеров РФ взяты в плен. Террористическую хезболлу поддерживаемую Ираном, недавно потрепали израильтяне.

Подробнее здесь:

[Исправлено: Kairat stayer, 28.11.2024 - 18:37]
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
6077
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 28.11.24 - 17:45
#14844
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Цитата:
simkst:
Вы марафон пробегали ?


Полумарафон в 1994 году за 1 час. 08 минут 55 секунд пробежал в Щучинске, тогда 28 лет было. Особо не тренировался, отпуск 40 дней был, подбегивал немножко и 6 раз на велосипеде съездил в Семиозерное, как раз тогда приобрёл велосипед турист. Отмечал недавно, что начал тренироваться с 21 октября 2024 года, для здоровья побегаю.

[Исправлено: Kairat stayer, 28.11.2024 - 18:46]
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
6077
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 28.11.24 - 17:51
#14845
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Цитата:
simkst:
Вы марафон пробегали ?


Сами тоже бегали что ли?
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s
§ simkst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.10.23
Сообщений:
187
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 28.11.24 - 18:09
#14846
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Когда былдо 50 - ежедневно 5 км
МАХ -10 км

Сейчас 65 + - Скандинавская ходьба 6-7 км ( стараюсь регулярно)
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
6077
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 28.11.24 - 18:26
#14847
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Цитата:
simkst:
Сейчас 65 + - Скандинавская ходьба 6-7 км ( стараюсь регулярно)


Отлично, самое главное регулярность, мне сейчас 58 лет, было бы неплохо, побегать всю зиму - базовый период.
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