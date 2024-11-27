Отправлено: - 08:57

5555:

Так кто их теперь купит, то? Если все знают что скоро будет снос....

5555:

Если бы там нормальные деньги давали, то народ бы не возмущался

Цитата:Имеется ввиду застройщику продаватьЦитата:Естественно каждый хочет за свою халупу млрдыНо рынок на то и рынокАкимат создал такие условия что цена их домиков щас никому не интересна кроме застройщика