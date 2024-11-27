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«Вы отстаиваете интересы застройщиков!» - Слушания по проекту детальной планировки района парка Победы прошли в Костанае. Очень нервно
«Вы отстаиваете интересы застройщиков!» - Слушания по проекту детальной планировки района парка Победы прошли в Костанае. Очень нервно
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