НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ «Вы отстаиваете интересы застройщиков!» - Слушания по проекту детальной планировки района парка Победы прошли в Костанае. Очень нервно
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50600
«Вы отстаиваете интересы застройщиков!» - Слушания по проекту детальной планировки района парка Победы прошли в Костанае. Очень нервно
Отправлено: 27.11.24 - 19:11
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
- В чем смысл сносить одни объекты и строить на их месте другие - например, стадион и баню? Вы учитываете, что там живут живые люди которые никуда не хотят переезжать? - спросила местная жительница.
Читать новость

A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
6831
Re: «Вы отстаиваете интересы застройщиков!» - Слушания по...
Отправлено: 27.11.24 - 19:11
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Уже писал: - каждое, подчёркиваю- КАЖДОЕ- общественное слушание по ПДП - это битва властей с собственным народом за деньги этого же народа.
И
Тут два путя: - или народ такой ТУПОЙ - не видит что ИХ власть хочет, якобы, для них только ХОРОШЕЕ;
или власть у народа такая - не видит что народ НЕ ХОЧЕТ от них такого ХОРОШЕГО.
Профайл
abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
17183
Re: «Вы отстаиваете интересы застройщиков!» - Слушания по...
Отправлено: 27.11.24 - 21:03
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ой как будто 10 этажки в центре костаная в советские времена как то по другому тут построили а не снося бараки и частные халупы расселяя насильно людей.

люди прям строят из себя жертв режима
по любому поводу нытье
продавайте быстрее свои домики пока цена нормальная-дальше будут скупать по дешевке
Профайл
5555
§ 5555
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
02.03.15
Сообщений:
431
Re: «Вы отстаиваете интересы застройщиков!» - Слушания по...
Отправлено: 28.11.24 - 08:51
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
продавайте быстрее свои домики

Так кто их теперь купит, то? Если все знают что скоро будет снос.... Желающих купить за большие деньги и потом получить х с маслом от застройщика при поддержке акимата я думаю будет не много. Потому народ и бомбит.... Если бы там нормальные деньги давали, то народ бы не возмущался - наоборот бы в ладоши хлопал бы.
Профайл
abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
17183
«Вы отстаиваете интересы застройщиков!» - Слушания по проекту детальной планировки района парка Победы прошли в Костанае. Очень нервно
Отправлено: 28.11.24 - 08:57
#4
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
5555:
Так кто их теперь купит, то? Если все знают что скоро будет снос....

Имеется ввиду застройщику продавать
Цитата:
5555:
Если бы там нормальные деньги давали, то народ бы не возмущался

Естественно каждый хочет за свою халупу млрды
Но рынок на то и рынок
Акимат создал такие условия что цена их домиков щас никому не интересна кроме застройщика
Профайл
Д
§ Дантист
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г. Рудный
Регистрация:
05.01.15
Сообщений:
1307
Re: «Вы отстаиваете интересы застройщиков!» - Слушания по...
Отправлено: 28.11.24 - 18:01
#5
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну и о каком доверии народа к чиновникам, в частности и государству в целом, может идти речь? Сегодня вам выделяют землю, проводят инфраструктуру и уговаривают строиться, а потом? Где гарантия, что очередному акиму не взбредет в голову на месте вашего района построить Нью-Васюки какие-нибудь и прощай спокойная жизнь. За вас уже все спланировали, ПДП готово и марш со своего гнезда.
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 89, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 89
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS