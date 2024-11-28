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≡ "Фиксируются случаи поистине диких преступлений" - Число преступлений против детей выросло в Казахстане
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50600
"Фиксируются случаи поистине диких преступлений" - Число преступлений против детей выросло в Казахстане
Отправлено: 28.11.24 - 13:07
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От сексуализированного насилия с начала года пострадали 820 детей. С января по октябрь в стране зарегистрировали около трёх тысяч уголовных правонарушений против несовершеннолетних. Это на 37,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
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Филипповна
§ Филипповна
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
19.07.23
Сообщений:
240
"Фиксируются случаи поистине диких преступлений" - Число преступлений против детей выросло в Казахстане
Отправлено: 28.11.24 - 13:07
#1
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Рост процента таких преступлений ИМХО идёт не за счёт увеличения злодеяний, а вследствие усиления контроля в органах МВД. Просто раньше "всяких " изнасилованных, особенно из неблагополучных семей высмеивали и запугивали сотрудники полиции,что бы несчастные не оставляли заявления и не портили жизнь "хорошим " людям. Давно ещё моя студентка писала диплом по теме " Социально-педагогическая деятельность с малолетними проститутками " В какие только двери не стучалась - а нет у нас таковых, везде был ответ. Значит малолетние правонарушители, наркоманы, алкоголики есть, а проституток нет. Это потооооом уже оказалось, что детей прямо из детдомов возили на потеху к ( здесь идёт обсценная лексика ), а доблестные люди в погонах этого не " замечали " А вы говорите процент повысился.

[Исправлено: Филипповна, 28.11.2024 - 14:09]
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абике
* абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
470
Re: "Фиксируются случаи поистине диких преступлений" -...
Отправлено: 28.11.24 - 16:11
#2
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Эти преступления- результат отсутствия реальной ответственности со стороны гос-ва, отсутствия смертной казни, результат пьянства, результат повышения наркомании, психически неуравновешенных особей! Просто никто толком не работает с этой маргинальной средой из-за жалостливого отношения гос-ва к преступникам. Если бы это работало, тогда это обстоятельство можно было считать профилактикой преступности, а так просто слова типа "сколько не говори халва, во рту слаще не станет"! Так и живем!
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
15742
Re: "Фиксируются случаи поистине диких преступлений" -...
Отправлено: 28.11.24 - 17:38
#3
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Мне вот интересно. Произошла страшная трагедия. Дарья любила бегать между Тобыл и Костанай. Этих поймали. У меня один вопрос они до сих пор кушают кашу гречневую. Или все таки есть какие то понятия и таким...
Ну Незнаю наверно они не должны жить. Кушать, какать. Одни мне скажут бог решит. Я таким так отвечу. Пусть бог их встретить а мы таким дорогу подскажем. А там уже в ад или рай на ваше усмотрение.
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