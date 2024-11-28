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≡ Зимняя классика по-новому: необычные угги для холодного сезона и как их носить
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50600
Зимняя классика по-новому: необычные угги для холодного сезона и как их носить
Отправлено: 28.11.24 - 16:59
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Комфортные, качественные и стильные угги – снова в тренде этой зимой. Пережив несколько взлётов и падений, они стали базой, которую можно носить практически со всем. Мы предлагаем посмотреть на эту классику по-новому: взгляните на угги с небанальным дизайном и узнайте, с чем их лучше сочетать.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
15742
Re: Зимняя классика по-новому: необычные угги для холодного...
Отправлено: 28.11.24 - 16:59
#1
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Мне нравится. Что то в этом есть. Легкое.приятное и простое. Современно. Молодёжно.под джинсу сойдёт. А то иногда смотришь на наших людей, идёт в этих лакированых туфля.
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