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≡ Что происходит с курсом доллара: заявление Нацбанка
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50600
Что происходит с курсом доллара: заявление Нацбанка
Отправлено: 28.11.24 - 16:12
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В Нацбанке отметили, что обменный курс тенге на фоне ухудшения ряда фундаментальных факторов преодолел отметку в 500 тенге за доллар. На внутреннем валютном рынке наблюдалось повышение спроса на инвалюту со стороны экономических агентов и ограниченность предложения, в том числе на фоне преодоления обменным курсом психологического уровня.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
15742
Re: Что происходит с курсом доллара: заявление Нацбанка
Отправлено: 28.11.24 - 16:12
#1
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Цитата:
при этом рубль ослаб на 18 процентов

Экономический агент Абайка, смотри рубль падает, че вторую хату будешь брать?.. Или ещё подождём? До 2 где то.
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
3469
Re: Что происходит с курсом доллара: заявление Нацбанка
Отправлено: 28.11.24 - 16:18
#2
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
3469
Re: Что происходит с курсом доллара: заявление Нацбанка
Отправлено: 28.11.24 - 16:21
#3
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С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
1553
Re: Что происходит с курсом доллара: заявление Нацбанка
Отправлено: 28.11.24 - 16:58
#4
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А ведь недавно хромая лошадь лавров говорил что доллару кирдык :lol:
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
15742
Что происходит с курсом доллара: заявление Нацбанка
Отправлено: 28.11.24 - 17:14
#5
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Цитата:
Сабыр:
Хромой лошадью можно назвать кого угодно. Да же Путина. Зеленского врятли. Он очевидно может себе готовить. Красивый гроб. Ну Лаврова нызывать хромым лошадкой это глупость. Человек дипломат с большой буквы
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
6076
Что происходит с курсом доллара: заявление Нацбанка
Отправлено: 28.11.24 - 17:28
#6
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Цитата:
Сабыр:
А ведь недавно хромая лошадь лавров говорил что доллару кирдык


Рудненский "нострадамус" Сайлау, тоже так говорил.
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