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≡ Флуд и оффтопик (часть 8)
 
 
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Kairat stayer
* Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
6068
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 28.11.24 - 14:40
#14821
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Цитата:
Kairat stayer:
Пока великие россияне продолжают получать доходы от продажи нефти и газа, а также пытаются адаптироваться к экономическим ограничениям, развивая торговлю с Китаем, Индией и другими странами.


Отмечал ранее, ссылаясь на настоящих аналитиков, а не на диванных, если уронят цену нефти меньше 40 долларов за условную бочку (Баррель), война закончится через месяц.
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Vit
* Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
15736
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 28.11.24 - 14:45
#14822
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Цитата:
Kairat stayer:
За три дня Киев и за десять дней захватить Украину не получилось, это так не работает.

Согласен. Так это не работает. И ваще много странностей в этой войне. Помните как много месяцев Россия долбила завод азовсталь. И чем закончилась это эпопея.?. Вышли из подвала сотня бойцов в татуировках и их потом отправили в Турцию на море отдыхать. Считаю это плевок в простого солдата. Много не понятного происходит.
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Vit
* Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
15736
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 28.11.24 - 14:49
#14823
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Хотя в последнее время наконец-то стал слышать умные вещи от бойцов. В плане пленных. Они делятся на две категории. Один сразу подымает руки и говорит, ребята я не хочу воевать. Есть другая категория. Отстреливается до последнего патрона и потом только подымает руки. Первый может жить. Второй под большим вопросом.
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Kairat stayer
* Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
6068
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 28.11.24 - 14:53
#14824
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Цитата:
Vit:
Помните как много месяцев Россия долбила завод азовсталь. И чем закончилась это эпопея.?. Вышли из подвала сотня бойцов в татуировках и их потом отправили в Турцию на море отдыхать. Считаю это плевок в простого солдата. Много не понятного происходит.


Обычные договорняки, аналогично нефть через Украину транзитом прокачивается в Европу, украинцы хотят перекрыть трубу 31 декабря 2024 года, возможно договорятся. Хотя европейцы могут, другую трубу кинут, в обход Украины и.т.д.
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Kairat stayer
* Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
6068
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 28.11.24 - 14:56
#14825
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Цитата:
Vit:
Хотя в последнее время наконец-то стал слышать умные вещи от бойцов. В плане пленных. Они делятся на две категории. Один сразу подымает руки и говорит, ребята я не хочу воевать. Есть другая категория. Отстреливается до последнего патрона и потом только подымает руки. Первый может жить. Второй под большим вопросом.


Разные бывают, одни защищают свою родину, другие оккупанты и воюют в основном за деньги, есть конечно и идейные.
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Kairat stayer
* Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
6068
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 28.11.24 - 15:00
#14826
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Цитата:
Vit:
Хотя в последнее время наконец-то стал слышать умные вещи от бойцов. В плане пленных. Они делятся на две категории. Один сразу подымает руки и говорит, ребята я не хочу воевать. Есть другая категория.


Смотрел разные видео, процентов 99 говорят больше не возьму в руки оружие и не буду убивать граждан. Пару человек мне попадались, видимо идейные, которые говорили, если обменяете, тогда снова с оружием в руках, на вашу землю приду.
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Vit
* Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
15736
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 28.11.24 - 15:09
#14827
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Цитата:
Kairat stayer:
Есть ещё одна странность. Хотел бы услышать ваше мнение. Товарищ. Сырский. Его родители живут в какой то там деревни под Владимиров. Как такое возможно. Как могут. Доверить армию человеку который предал своих родителей. У меня в голове это все не укладывается.
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Kairat stayer
* Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
6068
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 28.11.24 - 15:17
#14828
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Цитата:
Vit:
Есть ещё одна странность. Хотел бы услышать ваше мнение. Товарищ. Сырский. Его родители живут в какой то там деревни под Владимиров. Как такое возможно. Как могут. Доверить армию человеку который предал своих родителей. У меня в голове это все не укладывается.


Вот ты отмечаешь, что ты украинец, для меня, ты какой-то, говоря метафорически бумажный украинец, а главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Станиславович Сырский это настоящий украинец (хоть он и является по паспорту русским и родители из России), для украинского народа защитник отечества, герой, аналогично Валерий Фёдорович Залужный бывший Главнокомандующий Вооруженных сил Украины.
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Kairat stayer
* Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
6068
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 28.11.24 - 15:24
#14829
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Отметил выше бумажный, наверное правильнее будет, всё таки пластилиновый украинец, с которого с помощью пропаганды можно слепить любого человека. Я человек простой, как думаю так и говорю. :lol: :lol: :lol: .
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Vit
* Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
15736
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 28.11.24 - 15:26
#14830
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Цитата:
Kairat stayer: Вот ты отмечаешь, что ты украинец,
Я такое не говорил. Я всегда говорил что в моих жилах течёт две крови. По отцу украинская, по маме русская. А у детей ваще три крови. Еще и беларуская. Хотя по сути это все равно одна кровь. Ну беларуссы очень отличаются и по характеру на вид. Наверно все таки они из другой национальной лестнице)
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Vit
* Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
15736
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 28.11.24 - 15:29
#14831
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Цитата:
Kairat stayer:
пластилиновый украинец, с

Это самый страшный и ужасный воен. Человек который идёт на войну с своим другом, братом. Такого человека нужно обходить с стороной
Получается вот такие мы грустно но правда. .
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Kairat stayer
* Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
6068
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 28.11.24 - 15:35
#14832
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Цитата:
Vit:
Это самый страшный и ужасный воен. Человек который идёт на войну с своим другом, братом. Такого человека нужно обходить с стороной Получается вот такие мы грустно но правда. .


Таких в начале войны много было, когда напали на Украину, подавляющее большинство стали удобрением для святой Украинской земли. Кстати, они и воровали унитазы и другие преступления совершали, не буду перечислят. Есть международные правила, договора и их не стоит нарушать. Что россияне имеют, санкций и они точно работают. Украина хочет к Западу примкнутся, в ЕС и НАТО, это их право. С их слов какие-то злобные кацапы этому мешают 8-) 8-) 8-) .
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Vit
* Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
15736
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 28.11.24 - 15:35
#14833
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Хотя с другой стороны. Чеченские батальены. Тоже все как то не понятно.
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